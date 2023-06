In déze 5 kleuren kleding lijk je het allerbruinst

Een kleurtje geeft meteen dat frisse vakantiegevoel dat we allemaal zoeken deze zomer. Maar als je nog geen tijd hebt gehad om veilig te zonnebaden (of überhaupt nooit bruin wordt), dan kan de juiste kleding een handje helpen.

Een kleur die je tint nog meer van je lichaam laat knallen. Misschien denk jij meteen aan wit, maar er zijn volgens de Amerikaanse kleurexpert Kate Smith ook andere kleuren die extra bruin doen lijken.

Kleuren waar je bruiner door lijkt

De kleur van je zomeroufit kan veel doen voor de kleur van je huid. Met deze kleuren zie je er direct een stukje bruiner uit:

1. Citrustinten



Kleuren als citroengeel, limoengroen en sinaasappeloranje geven je natuurlijke glans een boost. Ook staat het natuurlijk hartstikke vrolijk en zomerser wordt het niet.

2. Knalrood

Laat je ook nu weer inspireren door het zomerfruit. De kleur van watermeloen, kersen en bessen trekt de aandacht naar je prachtig gebronsde huid.

Rood versterkt de warme pigmenten in je huid en laat je heel eenvoudig bruin lijken. Bovendien is rood van nature een erg verleidelijke kleur.

3. Koraal en zachtroze

Een koraalkleur en warme roze tinten zorgen ervoor dat je huid nog warmer bruin lijkt.

Let op: over het algemeen worden felle kleuren beschouwd als boosters voor je teint, maar pas op met fluorroze. Deze kleur zorgt juist voor he tegenovergestelde effect. Ga daarom alleen voor zachtroze (of koraal).

4. Blauw

Iedere tint blauw benadrukt je tintje. Met warm blauwgroen en turquoise accentueer je vooral je gouden glans, terwijl je met bijvoorbeeld een koele muntkleur meer contrast creëert waardoor je gebruinde kleurtje nog intenser lijkt. Van een middagje zwembad naar een weekje Curaçao, zeg maar. Goed om te weten: lichte denimstoffen hebben hetzelfde effect.

5. Koele, witte tinten



Wit is sowieso een goed idee, omdat je donkere huid door het kleurcontrast extra wordt benadrukt. Maar waar mensen met een koele huidskleur beter voor spierwit kunnen gaan, adviseert Kate mensen die van nature al een gouden gloed hebben een crèmekleur aan. Het laat de huid stralen en accentueert jouw bruine teint.

Veilig zonnen

In de lente en zomer is het belangrijk om je goed in te smeren met zonnebrandcrème, want het gezegde ‘eerst een tomaatje, dan een chocolaatje’ is levensgevaarlijk. Daar weet Nina alles over. Zij kreeg toen ze 24 was te horen dat ze een melanoom had, een van de agressiefste vormen van huidkanker.

Een bruine teint is mooi, maar pas goed op. Er geldt in Nederland vaak een hoge zonkracht. Onbeschermde huid kan dan al binnen 10 tot 15 minuten rood kleuren. Haal die factor 50 maar tevoorschijn en smeer jezelf goed in.

Bron: Freundin.de, Who What Wear