Als we The New York Times mogen geloven, brengen we komend jaar al onze drankjes op smaak met wat hibiscus. Waarschijnlijk ken je vooralsnog alleen hibiscusthee, maar dit jaar zul je ook kennis maken met hibiscusyoghurt, hibiscusijs en frisdranken en cocktails met hibiscussmaak.

Mexicaanse keuken

Hiermee stoot de hibiscusplant de Japanse citrusvrucht yuzu van zijn troon. De bloemetjes van de hibiscus worden vooral gebruikt in de Mexicaanse keuken. In Europa schieten de Mexicaanse invloeden als paddenstoelen uit de grond, dus het is nog maar even wachten tot deze smaaktrend je om de oren vliegt.

Zoetzure smaak

De kleur van hibiscus is in ieder geval hartstikke fotogeniek, maar ook de smaak is erg lekker. Dol op cranberries? Dan kan jij je geluk niet op, want deze bloem heeft daar wel iets van weg vanwege zijn zoetzure smaak.

En ook nog eens gezond

Het blijkt ook nog eens een gezonde trend te zijn, want het drinken van onder andere hibiscusthee heeft een heleboel voordelen. Net als groene thee bevat thee van hibiscusblaadjes ontzettend veel antioxidanten. Benieuwd naar de andere gezondheidsvoordelen? Je leest het hier.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Neighborhood Coffee Dealers (@lafincamallorca_) op 13 Jan 2022 om 6:19 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Joel Scholtens Lindsay (@joel_scholtens_lindsay) op 13 Jan 2022 om 6:20 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Specialty Coffee & More (@retro7.cafe) op 13 Jan 2022 om 6:21 PST

Bron: The New York Times, Culy, Distrifood