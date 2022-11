Is goedkoop dierenvoer slecht voor je huisdier?

Goedkoop dierenvoer

Laten we eerst kijken naar goedkoop dierenvoer op zichzelf. Volgens universitair docent gezelschapsdieren Ronald Corbee eet 80 tot 90 procent van de katten voer uit de supermarkt. Is dit eigenlijk slecht?

“Supermarktvoer is niet slecht, dat voldoet aan de minimale eisen”, zegt Ronald Corbee. “Die minimale eisen zijn zo opgesteld dat je het veilig en verantwoord kan geven aan de gemiddelde hond of kat.” Je hoeft je dus niet schuldig te voelen als je beestje leeft op ‘goedkoop’ dierenvoer.

Nog een handige tip: als voorop de verpakking staat dat het ‘volledig voer’ is, dan weet je zeker dat dat ook zo is. Het moet dan namelijk aan alle eisen voldoen. Supplementen, dus dingen die je extra aan je huisdier kan geven zoals snoepjes en zo, hoeven niet aan alle eisen te voldoen.

Duur dierenvoer

Naast supermarktvoer is er ook nog een overweldigende hoeveelheid luxe dierenvoer. Betekent dit ook dat die producten beter zijn voor het dier? En hoezo zijn die producten eigenlijk duurder?

“Die producten zijn duurder omdat daar bepaalde aanpassingen aan gedaan zijn”, zegt Corbee. “Er zitten bijvoorbeeld extra toevoegingen in.”

Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van zalmolie voor een glanzende vacht en soepele gewrichten of het groter maken van de brokjes voor betere tanden. Verder kun je denken aan de garantie dat het voer 100 procent vegetarisch of biologisch is. Je kunt dit kopen, maar voor de meeste huisdieren is het niet noodzakelijk.

Met de pot mee-eten

Goedkope brokjes zijn dus prima, maar wat als je echt krap bij kas zit en je die zak brokken écht niet kunt veroorloven? Is het dan oké om je huisdier met de pot mee te laten eten?

Volgens Corbee kan dit zeker voor een periode bij honden: “Honden zijn zo aangepast aan het leven met mensen, dat ze dat prima kunnen. Er zit niet precies in wat een hond nodig heeft, maar vaak haalt hij daar voldoende uit om er gedurende een langere tijd op te overleven. ”

Katten daarentegen zijn lastiger om mee te laten eten, legt Corbee uit: “Katten eten, verhoudingsgewijs, meer vlees dan wij. En die raken daar ook wat sneller van in de problemen als ze dat niet regelmatig binnen krijgen.”

Als je toch kiest om je huisdier mee te laten eten met jezelf, dan moet je zeker letten op bepaalde voedingsmiddelen die giftig of toxisch zijn voor je hond of kat.

“Wat we heel vaak ook zeggen: doe in elk geval niet te veel kruiden op je eten, dat kan maag-darm klachten geven”, zegt Corbee. “Daarnaast kun je ook denken aan knoflook en uien die bloedarmoede kunnen geven bij honden en katten. Rozijnen, krenten en druiven kunnen nierschade geven. Nou zo zijn er nog een heleboel andere voedingsmiddelen die je beter niet kunt geven.”

Wat kun je dan wel met een gerust hart aan je diertje geven? “Aardappeltjes, groente, vlees. De meeste groenten gaan wel goed.” Een typische Hollandse maaltijd gaat dus vaak prima.

Let hierbij wel op: langdurig je huisdieren met de pot mee laten eten is geen optie. ‘Gewoon eten’ is geen complete vervanging van alles wat in dierenvoer zit en alles wat je dier nodig heeft.

Besparen op honden- en kattenbrokken

Over het algemeen kun je dus veel kanten op met huisdieren en kun je met een gerust hart je trouwe viervoeter ook een goedkope hap voor schotelen. Zolang jouw huisdier het voer maar eet en er geen klachten aan overhoudt, is het goed voer.

Wat wel een groot probleem is wat betreft de voeding van huisdieren, is dat steeds meer beestjes overgewicht hebben. Maar waarom? Hier wordt het uitgelegd: