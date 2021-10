Is het erg als honden kattenvoer eten (en andersom)?

Wanneer honden kattenvoer ruiken, kunnen ze het niet laten de brokjes even te ruiken. Als ze de kans krijgen, is die bak in no-time leeg. Maar kan dit kwaad? En hoe zit het andersom? Mogen katten zomaar hondenbrokken eten? We bellen even met dierendokter Martijntje van der Veer-van Hussen.

Verschil tussen honden- en kattenvoer

Er bestaat volgens Martijntje niet voor niets speciaal honden- en kattenvoer. Dat heeft alles te maken met de voedingsstoffen die de dieren nodig hebben. Honden zijn alleseters en kunnen daarom een ​​gevarieerder dieet eten, dat zowel plantaardige als dierlijke ingrediënten bevat. “Terwijl katten juist echte carnivoren zijn, wat betekent dat ze uitsluitend dierlijke eiwitten eten.” Bovendien hebben zij ook een grotere eiwit- en vetbehoefte dan honden.

Katten hebben in totaal elf essentiële aminozuren nodig in hun dieet, terwijl honden genoeg hebben aan tien aminozuren. Het extra aminozuur dat katten nodig hebben, is taurine. Hondenvoer heeft al snel een voedingstekort voor katten. Maar het grotere eiwit- en vetgehalte van kattenvoer maakt het voor honden smakelijker, geuriger en dus aantrekkelijker om ervan te snoepen.

Vet en eiwitten

Het eten van voer van zijn katachtige vriend is niet noodzakelijk “slecht” voor de gemiddelde volwassen hond. “Maar voor een hond is het niet goed om te veel kattenvoer te eten”, legt Martijntje uit. “Kattenvoer bevat bijvoorbeeld meer vet en te veel eiwitten.” Vooral als het voor de hond een extraatje bovenop zijn eigen voer is, moet je oppassen. De kans is dan groot dat je hond overwicht krijgt door al dat extra vet. “En een oude hond kan door de extra eiwitten nierproblemen krijgen als-ie te vaak kattenvoer eet.”

Uit de buurt houden

Mocht je zowel katten als honden hebben, is het oppassen geblazen. Kattenvoer is extra lekker gemaakt om kieskeurige katten te verleiden te eten. Aangezien honden alleseters zijn, vinden zij kattenvoer erg lekker.

Om te voorkomen dat honden er stiekem van gaan eten, kun je het kattenvoer op een plek zetten waar de hond niet bij kan. “Zet het bakje bijvoorbeeld op iets hoogs”, adviseert de dierendokter. “Ook bestaan er speciale voerbakken met chips. Deze voerbak geeft alleen toegang tot het voer als de kat met de juiste chip bij de voerbak in de buurt komt.”

Kattenvoer wél goed voor honden

In sommige gevallen kan het juist wél handig zijn om een hond wat kattenvoer te geven. “Stel je hond moet ergens van bijkomen of hij eet bijna niets meer vanwege eetproblemen, dan kun je ‘m best wat kattenvoer geven. Veel honden vinden dit lekkerder dan hun eigen voer.” Kattenvoer levert meer calorieën per portie en dat kan soms handig zijn. Maar dit zijn uitzonderlijke gevallen.

Bovendien zijn kattenbrokjes een ‘gezonde’ traktaties in vergelijking met sommige menselijke voedingsmiddelen die vaak worden gebruikt, zoals kaas, kip of pindakaas.

Hondenvoer wél gevaarlijk voor katten

Hondenvoer kan daarentegen wel echt gevaarlijk zijn voor katten. Hoewel een klein hondenbrokje niet gelijk schadelijk is, kan het langdurig eten van alléén maar hondenvoer wel dodelijke gevolgen hebben voor een kat. “Maar gelukkig is het over het algemeen ongebruikelijk dat katten hondenvoer willen eten, omdat ze het meestal onsmakelijk vinden”, zegt Martijntje.

Katten behoren tot een van de weinige zoogdieren die geen taurine kunnen aanmaken, dus dit belangrijke aminozuur moeten ze uit hun dieet halen. Als katten alleen maar hondenvoer eten en dus geen taurine binnenkrijgen, kunnen ze last krijgen van een verzwakt hart, verlies van gezichtsvermogen of spijsverteringsproblemen. “De eerst symptomen hiervan zijn sneller ademen, een slecht uithoudingsvermogen en hartproblemen. Herken je dit? Trek dan snel aan de bel.”

Dierenarts

Kortom: heeft je kat een keer een hondenbrokje gegeten of de hond de voerbak van je kat leeg gesnoept? Geen paniek, er is nog niks aan de hand. Hou het wel even in de gaten, want het is niet de bedoeling dat ze voor een lange tijd elkaars voer eten. Bij twijfel kun je altijd even contact opnemen met je dierenarts.

Bron: Dierenkliniek Den Dolder, Pet MD.