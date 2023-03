Is het gevaarlijk als er een vonkje uit het stopcontact komt?

Om te kunnen uitleggen wat zo’n vonkje betekent, is het eerst belangrijk om te weten hoe een stopcontact precies werkt. Wanneer je een stekker erin stopt, raken de metalen pinnen en de contactpunten in het stopcontact elkaar. Op die manier kunnen ze stroom geleiden. Tijdens dit contactmoment kan er een vonkje ontstaan. De kans dat dit gebeurt is vooral groot wanneer je een laptoplader in het stopcontact steekt. Bij deze oplader komt er namelijk in korte tijd een relatief grote hoeveelheid opgeslagen energie vrij.

Hoe ontstaat het vonkje?

Nu is de grote vraag: hoe ontstaat dat vonkje precies? De oorzaak ligt vaker bij de stekker dan bij het stopcontact zelf, zo legt Willem Driel uit aan MAX Vandaag. Hij is hoogleraar Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica aan de Technische Universiteit Delft. “Het ontstaat als er imperfecties zijn tussen de metalen. Bijvoorbeeld een vuiltje of roest in de stekker.” Dit komt vaker voor bij geaarde stopcontacten dan bij ongeaarde stopcontacten. Gelukkig komen ongeaarde stopcontacten steeds minder vaak voor. In nieuwbouwwoningen zijn geaarde stopcontacten zelfs verplicht.

Is het vonkje gevaarlijk?

Hoewel zo’n vonkje wel even schrikken kan zijn, is het volgens de hoogleraar niet gevaarlijk omdat er niet direct kortsluiting ontstaat. De vrijgekomen elektriciteit gaat eerst door een dun laagje lucht en dan pas van het ene metaal naar het andere. Er kan wel slijtage of vervorming op het oppervlak van de stekker ontstaan en hier moet je wel goed op letten. Als dit namelijk erger wordt, is het belangrijk dat je deze vervangt.

Bron: MAX Vandaag