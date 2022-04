Beeld Getty Images/MIXA

Is je spijkerbroek net wat te klein? Met deze hack past-ie zo weer

We hebben er allemaal wel een in de kast liggen: een spijkerbroek die je nét iets te klein hebt gekocht, of helaas niet meer past. Toch blijft-ie rondslingeren in je kledingkast. In sommige gevallen wordt-ie zelf gebombardeerd tot ‘streef-jeans’. Met deze hack pas je straks wel weer in die net-iets-te-kleine-spijkerbroek. Zonder te diëten...

Geen dieet nodig