Is je telefoon viezer dan je vaatdoekje?

Het is een vunzig feitje: maar liefst 39 procent van de Nederlanders haalt nooit een doekje over zijn of haar mobiele telefoon. En die zit daardoor vól met bacteriën.

Iew!

De London School of Hygiene and Tropical Medicine en Universiteit van London deden onderzoek naar de hygiëne na een toiletbezoek en de resultaten vielen niet mee. Hoewel 95 procent van de 390 ondervraagden aangaf hun handen achteraf te wassen, bleek 92 procent van de telefoons en 82 procent van de handen besmet met diverse bacteriën.

De E. Colie-bacterie

Voel je je stiekem aangesproken? Je bent lang niet de enige die op de wc zit met telefoon. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 64 procent van de Nederlanders op hun smartphone zit tijdens het toiletbezoek. Schoonmaakexpert Zamarra Kok vertelt aan het AD hoe ongezond dat is. “Wanneer je doortrekt, komt er een mist aan water vrij die op je telefoon terecht kan komen. In deze mist zit vaak de E. Colie-bacterie." Ofwel de bacterie die zit in de ontlasting van mensen en dieren...

Schokkend

Onze mobiele telefoon is daarmee een van de meest bacterierijke voorwerpen die we dagelijks gebruiken. Andere vieze objecten zijn de afstandsbediening, de vaatdoek, de tandenborstel en, uiteraard, de wc-bril. Shocking: met 2000 tot 4000 bacteriën per vierkante centimeter is onze smartphone viezer dan de vaatdoek, die na 24 uur meer dan 4 miljard bacteriën kan bevatten.

Win-winsituatie

Dit kunnen we overigens makkelijk voorkomen door het toiletbezoek écht te zien als een rustmomentje. Schermvrij dus. Dat is beter voor onze ontspanning en dus ook nog een stuk gezonder.

Bron: &C, AD, NH Nieuws, RTL Nieuws, MAX Vandaag