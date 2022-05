Is manifesteren écht hét geheim om alles te krijgen wat je wil?

Op een stressvolle dinsdagochtend wacht ik ongeduldig tot mijn computer is opgestart. Ik heb een online belafspraak met Willemijn Welten, Nederlands bekendste manifestatiecoach. Het is zo’n ochtend waarop alles fout gaat: niet uit bed te krijgen, weinig concentratie, en tot overmaat van ramp hang ik per ongeluk op als Willemijn net onze meeting in komt. Goede start. Ik heb honderd to do’s, dus ik hoop dat ik deze dag straks de goede kant op kan manifesteren.

Wat is manifesteren?

Het woord duikt plotseling overal op. Bij manifesteren zou je door een bepaalde intentie te uiten, een wens uitzenden naar het universum dat die vervolgens, door middel van energieën, helpt te verwezenlijken. Volg je het nog? Actie, reactie, positieve energie, the law of attraction... Het klinkt zweverig en er zijn genoeg sceptici. Want enkel een goede mindset is toch niet voldoende om je doelen te bereiken?

De kunst om je dromen te realiseren

Willemijn Welten hanteert een laagdrempeligere definitie. “Ik zie manifesteren als de kunst om je dromen te realiseren”, legt ze uit. “Door positief te denken, je doelen duidelijk in kaart te brengen, je niet te laten afschrikken door beren op de weg en concrete stappen te ondernemen, kun je al je dromen waarmaken. En ja, dan is er ook nog een beetje magie uit het universum dat ervoor zorgt dat kansen op je pad komen en dingen samenvallen.”

Drie simpele stappen

Daarmee klinkt manifesteren mij al een stuk praktischer in de oren. Manifesteren is dan ook allang niet meer alleen voor zweverige types. Met haar boek Manifesteren kun je leren leert Willemijn nuchtere mensen hoe je in drie simpele stappen je dromen (succes, geld, gezondheid, liefde?) verwezenlijkt. In mijn achterhoofd hoor ik een sceptisch stemmetje, maar ik ben ook nieuwsgierig: wie niet waagt, die niet wint, toch?

De eerste stap van manifesteren is een intentie uiten. “Leg je hand op je hart”, zegt Willemijn. “Stel jezelf de vraag: wat wil ik? Waar heb ik behoefte aan?” Ik weet direct het antwoord: rust. “Stap twee is ervaren hoe je je zou voelen als je wens is uitgekomen.” Ik probeer een rustig leven te visualiseren en te dagdromen over mijn gevoel als ik dat leven zou leiden. “Stap drie is actie”, vertelt Willemijn. “Neem bijvoorbeeld iedere dag eens een kwartier de tijd om een praktische stap te zetten richting jouw doel. Wat zou dat nu voor jou zijn?” Ik antwoord dat ik meer naar buiten wil. “Ik wil twee teksten afschrijven en dan gaan wandelen”, zeg ik. Na ons interview knal ik er twee artikelen uit, waarna ik in alle rust langs de Amstel wandel.

Marjolijn (38) manifesteerde haar droomhuis “Zes jaar geleden keek ik The secret. Een typische Amerikaanse documentaire over manifesteren. Ik vond het dubieus, maar was wel nieuwsgierig. Toen mijn man en ik een huis zochten en na eindeloos zoeken nog niets hadden, besloot ik de manifestatietechnieken toe te passen. Mijn droom was een witte woonboerderij in het groen. Het gevoel daarbij was rust en vrijheid. Ik verzamelde plaatjes die ons droomhuis representeerden en maakte daar een vision board van. Vervolgens ging ik Funda weer op. Bij manifesteren is het belangrijk om niet in schaarste te denken. Piekeren over óf dat droomhuis er ooit komt of wéér een afgewezen bod helpt niet. De kunst is om positief te blijven en te leven alsof jouw doel al is bereikt. Bij iedere bezichtiging focuste ik daarom op de dingen die wél klopten. Wauw, die keuken, daar voel ik me thuis. Hé, dat uitzicht geeft me precies de vrijheid die ik zoek. Zo hou je een positieve mindset en wordt je manifestatie nóg duidelijker. Natuurlijk is het soms moeilijk om positief te blijven. ‘Universum, help me, laat het naar ons toekomen’, zei ik toen we na een half jaar zoeken op het punt stonden het op te geven. Na het weekend werd ik gebeld door onze hypotheekadviseur: ‘Straatgenoten willen hun huis verkopen. Dit is een buitenkans.’ Een paar dagen later reden mijn man en ik de oprit op van ons droomhuis. We kwamen er in het gesprek met de bewoners zelfs achter dat hun petekind ons vorige huis had gekocht. Het was voor ons allemaal een teken dat het zo had moeten zijn. Dus werd eigenlijk die avond de koop met een goed glas wijn beklonken. Ook al zouden andere kopers veel meer overbieden, gingen de verkopers akkoord met ons bod: de vraagprijs. Het is een bizar verhaal als ik zo terugdenk. Een droom. En zo voelt het leven hier nog steeds iedere dag.”

Kansen op je pad

Toch voelt het raar. Ik wandel nu toch buiten omdat ik net zelf gewoon hard heb gewerkt? Wat hebben mijn energie en het universum daarmee te maken? “Door te manifesteren, te geloven en positief te denken komen kansen op je pad die er anders niet waren geweest”, zegt Willemijn. Dat maakte ze zelf mee. “Tot zes jaar geleden had ik nog niets met manifesteren en werkte ik zestig uur in de week als marketingstrateeg in de businesswereld”, vertelt ze. “Ik keek om me heen op kantoor en dacht: als ik mijn leven zelf kan creëren, is dít dan wat ik wil?” Ze zegde direct haar baan op en besloot te gaan ondernemen. Nog geen uur later kreeg ze een telefoontje van een groot bedrijf: of ze voor hen wilde freelancen. Willemijn: “Het was alsof iets tegen me zei: ‘Val maar, we vangen je wel op.’ Als je daar maar op durft te vertrouwen.”

Vanachter mijn beeldscherm lach ik. Ook ik zegde zes jaar geleden mijn baan op om te timmeren aan mijn journalistieke carrière. Nog geen dag later werd ik door een wildvreemde gebeld: “Ik zoek een interviewer voor mijn website.” Hoe hij mij had gevonden, wist deze man niet meer. Nog niemand had ik verteld dat ik journalist wilde worden, enkel mezelf.

Toeval of magie?

Soms hebben we achteraf pas door dat we manifesteren, volgens Willemijn. Uiteindelijk is alles wat je om je heen ziet door jou gemanifesteerd, bewust of onbewust. Sceptici wijten dat aan toeval of selffulfilling prophecy, het fenomeen waarbij je eigen gedachten jouw gedrag beïnvloeden en daardoor weer hoe anderen op jou reageren. Maar waaraan je het ook wijt, door middel van manifesteren plaats je wél de focus op je dromen, maak je je doelen kenbaar aan de buitenwereld en sta je scherper afgesteld op tekenen uit je omgeving. Willemijn: “Door er actief mee bezig te zijn, valt je nu misschien wél op dat dat ene huis verdacht veel op jouw droomhuis lijkt of dat die vriend van je misschien wel je grote liefde kan zijn, terwijl je dat nooit zo had geregistreerd.”

En door beter te luisteren naar die stem van binnen, die je de juiste kant op stuurt, gebeuren er ook magische dingen, verzekert Willemijn me. Zo maakt ze kaartendecks met positieve teksten die je kunnen helpen je manifestaties concreter te maken. “Ik droomde al lang over een kaartendeck voor kinderen”, vertelt ze. “Hoe mooi is het om je kind of kleinkind een positieve instelling en vertrouwen in het leven aan te leren?” Deze droom zat enkel nog in haar hoofd, tot Willemijn een willekeurige vrouw sprak op een beurs. “Ik weet niet waarom, maar ik sprak mijn droom zomaar tegen haar uit. Wat bleek? Ze was uitgever bij een toffe uitgeverij en zag dit project wel zitten!” Wie goed doet, goed ontmoet – of toch een beetje magie?

Yvonne (40) manifesteert de kleinste dingen “Ik manifesteer de hele dag. Net nog, op weg naar huis, manifesteerde ik dat alle verkeerslichten groen zouden zijn. Ik reed heerlijk soepel naar huis. Tien jaar geleden deed ik dat voor het eerst. Toen ik op een ochtend te laat en gefrustreerd naar werk reed, dacht ik: als alle verkeerslichten maar groen zijn, anders kom ik te laat. Op dat moment herinnerde ik me wat iemand me de dag ervoor over manifesteren vertelde: het is het aantrekken van dingen op een positieve manier. Ik was sceptisch, maar besloot het een kans te geven. ‘Wat ben ik dankbaar dat alle verkeerslichten op groen staan en ik op tijd kom’, zei ik als een soort mantra, alsof ik al had gekregen wat ik wilde. Ik visualiseerde groene lichten, mijn auto die op tijd de parkeerplaats op reed en jawel: het gebeurde. Inmiddels is mijn scepsis ingewisseld voor lol. Ik voel me een klein kind dat iets nieuws heeft geleerd. Want hoe vreemd ook: het werkt. Onze gedachten hebben invloed op ons leven. Een slecht humeur resulteert niet voor niets vaak in een baaldag: je stoot je teen, laat dingen vallen, alles lijkt mis te gaan. Zo’n negatieve spiraal is ook een manifestatie, maar dan de verkeerde kant op. Bij het manifesteren van grotere dingen, zoals een carrièrestap, komt wel wat meer kijken. Maar een positieve instelling en dankbaarheid hebben me tot nu toe veel gebracht: geen file op weg naar werk, altijd een lege parkeerplaats voor de supermarkt, pakketjes die op tijd worden bezorgd. Mijn omgeving vindt het gek, maar interessant. En na verloop van tijd hoor ik altijd: ‘Het werkt!’ Zelfs mijn nuchterste vriend manifesteert tegenwoordig dat er geen rij staat bij de kassa. Je kunt alles toeschrijven aan toeval, maar ik kies ervoor om te geloven in dat stukje meer tussen hemel en aarde. Want als je dat doet, gebeurt er zo veel dat ‘toeval’ niet meer opgaat.”

Zelf proberen

Met Willemijns manifestatiedagboek kun je je manifestaties in goede banen leiden. Ik geef het een kans. Hoe erg is het om voor mijn werk te onderzoeken of mijn dromen kunnen uitkomen? Ik begin met een kleine manifestatie: een plekje voor mijn fiets in het overvolle fietsenrek voor mijn voordeur. Ik volg de manifestatiestappen en ga boodschappen doen met mijn vriend. Als ik terugkom wijst hij naar een lege plek. ‘Je kunt zo je fiets kwijt! Dat is goede karma’, lacht hij. Mijn hart maakt een sprongetje. Ik had hem niets hierover verteld.

Een stukje leuker

Toeval of niet, ik realiseer me dat ook ik best wat meer mag geloven in mijn dromen en de signalen die op mijn pad komen. Want als je er eenmaal op focust, zijn dat er genoeg. En misschien is de wereld wel een stukje leuker als je níet in toeval gelooft.