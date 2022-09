Is 's ochtends sporten beter dan 's avonds?

Op welk moment je het beste kunt gaan sporten, hangt af van welk doel je hebt.

Afvallen

Wil je afvallen? Dan is 's ochtends een goed moment. Uit onderzoek blijkt dat je na drie kwartier sporten minder hongerig bent, maar wel de vetverbranding stimuleert. Daarom kan ‘s ochtends sporten een slim idee zijn als je wat kilo’s kwijt wil raken. Zorg dan wel voor een goede warming-up voor je begint met de work-out. Maar dat is niet het enige voordeel van ‘s ochtends sporten, daar later meer over.

Herstellen

Wil je sterker worden? Dan kun je het beste laat in de middag of in de avond gaan sporten. ‘s Middags tussen 14.00 en 18.00 uur heb je de meeste energie en wordt er veel testosteron aangemaakt. Daarom kun je krachttraining beter in de middag doen. Na een goede lunch kan je lichaam ook weer goed herstellen.

Beter slapen

Als je beter wil slapen, kun je het beste meteen als je wakker wordt met die work-out beginnen. Uit onderzoek van enkele wetenschappers van de Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle blijkt dat voornamelijk vrouwen, die ‘s morgens trainen, ‘s nachts beter slapen dan degenen die later op de dag een work-out doen. En bovendien geldt dat als je beter slaapt, je overdag betere voedselkeuzes maakt. Als je een slechte nacht hebt gehad, heeft dit namelijk invloed op de hormonen die verantwoordelijk zijn voor de eetlust. Hierdoor kun je zomaar ineens hunkeren naar ongezond voedsel.

Gelukshormoon

Nog even over de voordelen van ‘s ochtends sporten. Wanneer je gelijk na het opstaan gaat sporten, voel je je de hele dag goed. Bewegen zorgt ervoor dat je endorfine aanmaakt. Dit stofje staat ook wel bekend als het gelukshormoon, waardoor je je dus na een ochtendwork-out de hele dag goed voelt. Dat betekent ook dat je geen last hebt van die vervelende collega's en alles makkelijker over je heen laat komen.

Stofwisseling

Door 's ochtends al vroeg de deur uit te gaan voor je training, zorg je ervoor dat naast de vetverbranding ook je stofwisseling direct op gang komt. Nog een reden om 's ochtends al te gaan sporten, dus. Hierdoor verbrand je de rest van de dag meer calorieën. Zelfs als je de rest van de dag stil achter je bureau zit. Win-winsituatie!

Bron: Today.com, Huisarts.nl