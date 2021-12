Jammie: 5x kaasfondue met een twist

Camembert uit de oven

Deze kaasfondue staat binnen een handomdraai op tafel. En er komt geen pan (en dus ‘gedoe’ als het gaat om schoonmaken) aan te pas. Win-win! Het enige dat je hoeft te doen, is de camembert insmeren met honing en een geperst teentje knoflook. Doe de kaas met een takje tijm erop voor minimaal vijftien minuten in de oven en je hebt een heerlijke fondue op tafel.

Kaasfondue met truffel

Wie is er niet dol op truffel? Ook in de fonduepan smaken deze paddestoelen zalig. Proberen? Volg dan het originele kaasfonduerecept en voeg er wat verse truffel aan toe. Als je geen truffel hebt of het te kostbaar vindt, kun je eventueel truffeltapenade en een druppeltje truffelolie toevoegen. Ook lekker!

Mediterraanse twist

Zin in iets anders? Voeg dan eens wat tomatenpuree toe aan de fondue. Dit maakt het net iets gezonder en extra lekker.

In een brood

Dit gerecht is het perfecte voorgerecht tijdens kerst of een ander uitgebreid diner. Je kaasfondue serveren in een brood ziet er leuk uit en je hebt ook nog eens minder borden die je hoeft af te wassen.

Vegan variant

De plantaardige eters onder ons kunnen tegenwoordig ook prima genieten van een kaasfondue, maar dan zonder kaas. Vaak worden deze fondues gemaakt op basis van cashewnoten en verschillende kruiden. De kaassmaak wordt nagebootst met edelgistvlokken. Bij de vegan kaaswinkel Willicroft in Amsterdam kun je zo'n fondue kant-en-klaar kopen.

Bron: Pinterest