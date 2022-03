Jassentrend: déze jas draagt iedereen in het voorjaar van 2022

Trenchcoats zijn meestal beige van kleur en gemaakt van een waterafstotend stof. Hierdoor zijn ze ideaal voor de periode tussen de seizoenen door. Maar in het voorjaar van 2022 zie je stoere variant op deze klassieke trenchcoat.

Tientallen stijlvolle combinaties

De trenchcoat in leerlook is namelijk dé jas die iedereen draagt deze lente. Op de catwalk zag je ‘m al om de haverklap voorbijkomen. Deze jas komt vaak in het zwart, maar je ziet ‘m ook regelmatig in donkergroen en bordeauxrood. Deze leren trenchcoat heeft een duidelijk karakter, waardoor je verzekerd bent van eindeloze opties qua styling. Je raakt er niet snel op uitgekeken. Zo kun je ‘m heel stijlvol dragen in combinatie met een mooie witte blouse en een chique pantalon. Liever wat hipper? Draag onder de lange leren jas een kapotte mom jeans met een gekleurde trui en vrolijke sneaker.

Kortom: met deze leren trenchcoat maak je hoe dan ook een statement. Wat inspiratie nodig? We zetten een paar mooie kiekjes voor je op een rij:

Dé manier om de trenchcoat te stylen: klassiek of stoer

Bron: Freundin.de