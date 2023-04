Je dakgoot schoonmaken in drie stappen: hier moet je op letten

Je zou het bijna vergeten, maar je dakgoten moeten in ons regenachtige landje hard werken. Het hele jaar door stapelen zich bladeren, takjes, mos en ander vuil op in de goten en als je dat niet verwijdert, ontstaan er verstoppingen. Het hemelwater blijft dan op je dak liggen, waardoor je overstromingen en lekkages kunt krijgen in en om je huis.

Het is dus slim om minimaal één keer per jaar je dakgoten onder handen te nemen of om dit gewaagde klusje uit te besteden aan een professional. Ga je zelf aan de slag? Dan hebben we wat slimme tips voor je om veilig je dakgoten grondig schoon te maken.

1. Houd de juiste materialen paraat

Zorg dat je alles al bij de hand hebt vóór je aan je klus begint, zodat je niet onnodig op en neer hoeft te klimmen. Kies om te beginnen een stevige ladder met een ladderstopper, zodat deze niet kan wegglijden. Daarnaast heb je werkhandschoenen, een tuinschepje, een harde borstel met handvat, een tuinslang , een grote emmer en/of een (tuin)afvalzak nodig. Bevestig je emmer of (tuin)afvalzak aan de ladder met een ladderhaak, zodat je het afval makkelijk kwijt kunt.

2. Zet je ladder stevig neer en gebruik 'm op de juiste manier

Een ladder mag niet te recht en niet te schuin staan. De ideale ‘ladderstand’ bereik je door je voeten tegen de twee poten te zetten en 'm met gestrekte armen naar voren tegen de dakrand te zetten. Als je normaal gesproken met bibberende knieën de ladder opklimt, is het handig om te weten dat er verschillende hebbedingen bestaan die je ladder helpen op z'n plek te blijven. Een ladderafstandhouder zorgt er bijvoorbeeld voor dat je trap stevig tegen de muur leunt.

Zorg dat de traptreden schoon zijn en je schoenen met stevige, ruwe en schone zolen draagt, zodat je genoeg grip hebt. Gebruik nooit de bovenste drie treden van de ladder, want dan word je instabiel.

Aan de slag

3. Verwijder het vuil uit de dakgoot

Eenmaal op de ladder kan het schoonmaken beginnen. Trek de handschoenen aan en schep al het vuil uit de dakgoot in de emmer. Dat gaat het makkelijkst als het vuil een beetje vochtig is, dus overweeg om het eerst te besproeien met de tuinslang. Gebruik je harde borstel als hulpmiddel om alles in de dakgoot bij elkaar te vegen en eventueel mos te verwijderen. Als alle troep eruit is, spoel je de dakgoot nog een keer af met de tuinslang.

Waar in huis óók verstoppingsgevaar dreigt, zijn je gootstenen. Ook dan hoef je niet met je handen in het haar te zitten:

Bron: Slimhuishouden.nl, Hubo.nl