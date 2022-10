Je nagellak verwijderen zonder nagellakremover? Het kan!

En wel zo.

Nagellak verwijderen zonder nagellakremover

Het klinkt misschien gek, maar om nagellak zonder nagellakremover te verwijderen heb je maar één ding nodig: nagellak. Ja echt.

Wat je doet is als volgt: lak een nieuw laagje nagellak over je oude nagellak heen. Dit kun je met iedere kleur nagellak doen. Een transparant lakje werkt ook. Wat de natte nagellak namelijk doet, is de oude laag nagellak weer wat zachter maken.

Laat de nieuwe nagellak een seconde of tien zitten. Pak dan een watje of wc-papiertje en veeg de nagellak eraf. Je zult zien dat je het grootste deel van je oude nagellak er ook afveegt.

Iets meer werk

Het is soms moeilijker om je nagellak op deze manier te verwijderen dan met nagellakremover en soms moet je meerdere keren nieuwe nagellak toevoegen om alles eraf te krijgen. En ja, het is misschien wat zonde van je nagellak, maar soms heb je nou eenmaal geen betere optie om handen. Als het werkt, dan werkt het. Toch?

Zo verwijder je nagellak van je tenen zonder dat de nagellak op je handen lelijk wordt.

