Je ringmaat meten: verschillende manieren om dat zelf te doen

Vraag aan familieleden of vrienden of iemand weet welke ringmaat hij of zij heeft.

Schat zijn of haar ringmaat in. Dit is natuurlijk tricky, maar het kan werken. Goed om te weten is dat de gemiddelde ringmaat van een vrouw 17 is en die van een man 20,5. Aan jou de taak om in te schatten in hoeverre deze persoon van het gemiddelde afwijkt. Daarnaast is goed om te weten: vaak kun je ringen wel retourneren, maar ringen met die je hebt laten graveren niet.