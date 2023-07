Je vakantie kan beginnen: Aldi verkoopt kopie van razend populaire koffer

Lookalike koffer

De koffers van SuitSuit zijn ontzettend populair en wij snappen wel waarom: ze zien er hartstikke fashionable uit, hebben vaak een mooi pastelkleurtje én ze zijn blijkbaar kwalitatief ook nog eens heel goed. Het enige nadeel wat wij zouden kunnen bedenken is de prijs: voor een kleine SuitSuit-koffer van 55 cm betaal je namelijk al 160 euro.

Aldi-koopje

Gelukkig komt de Aldi met een echte look-a-like van de koffer die een stuk betaalbaarder is. De koffer – die er in een roze en groene variant is – kost slechts 59,99 euro. De afmetingen zijn 52x29x76 cm en de inhoud 114 l.

Beeld Lidl

Bron: Aldi