Je was drogen zonder stroom te verbruiken? Laat het buiten bevriezen

Die lage temperatuur kan er namelijk zomaar voor zorgen dat jij je droger niet meer nodig hebt. Lees en huiver.

Je was laten bevriezen

Je was buiten laten drogen: grote kans dat je dat alleen in de zomer doet. Maar in de winter is dat ook een goed idee! Mits de lucht niet vochtig is, tenminste. Juist als het buiten vriest, droogt je was snel op, tipt Radar.

Vriesdrogen

Het zit namelijk zo: als je de natte was ophangt als het buiten onder het vriespunt is, bevriest je was. Wanneer je de boel bevroren naar binnen haalt, zal het door de warmte ontdooien, maar blijft het droog. Hier bestaat een mooie term voor, namelijk ‘vriesdrogen’. Nogmaals: dit werkt niet bij hoge luchtvochtigheid.

De beste plek

Als je buiten geen waslijn of droogmolen hebt, kun je het wasrek voor binnen buiten parkeren. Waar je dat het beste doet? Dicht bij een raam is een goed idee. Als het zonnetje schijnt, zorgt de weerkaatsing van het licht en de warmte ervoor dat de boel sneller droogt. Ook wanneer je de was na het vriesdrogen binnenhaalt is het slim om het rek bij een openstaand raam te zetten. Er komt dan veel vocht vrij. Goed ventileren is nodig om vochtschade te voorkomen.

Bron: Radar