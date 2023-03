😂🙃😗: Jongeren gebruiken emoji héél anders - zo weet je wat ze bedoelen

Aan het appen met jouw (klein)zoon of -dochter? Zo ontcijfer wat ze écht bedoelen met een berichtje:

😂

Ik huil van het lachen, zeg je met deze emoji. Toch? Ja, sommigen wel. Jongeren (Gen Z) zijn van mening dat deze emoji écht niet meer kan. Hoe laat je dan weten dat je iets supergrappig vindt? Dan gebruik je 💀 - naar het Engelse “I'm dying” - of de emoji die écht hard huilt 😭.

🙃

Je zou denken dat dit een superblije of ietwat sarcastische smiley is, maar niets is minder waar. Jongeren gebruiken deze emoji om te zeggen dat iets vreselijk is, of als iets flink tegenzit. Bijvoorbeeld: “Mijn vlucht is net geannuleerd🙃”

🙂

Ben je blij? Laat dat dan niet weten met deze blije emoji. Ja, het is lastig bij te houden. Deze emoji wordt tegenwoordig juist gebruikt om een neppe glimlach te sturen als iets ongemakkelijk is. “Tijd om de toets te gaan maken waarvoor ik niet heb geleerd🙂”, bijvoorbeeld.

💀

Deze emoji staat niet in ieders lijstje met meestgebruikte emoji. Bij de jongeren wél. Deze emoji wordt gebruikt om aan te geven dat je heel hard moet lachen. Bijvoorbeeld: “Heb je die nieuwe film met ... gezien? 💀💀💀”

🤡

Huh, word ik nou voor clown uitgemaakt? Ja en nee. Gen Z gebruikt deze emoji om aan te geven dat iemand zich heel idioot gedraagt of iets heel doms heeft gezegd. Dat kan bijvoorbeeld gebruikt worden in een discussie op social media. Ook kun je ’m gebruiken om aan te geven dat je zelf een beetje dom bent geweest. Koningin Máxima zou anno nu over haar toenmalige verloofde appen: “Hij was een beetje dom 🤡.”

Emoji betekenis

😭

Weet je 'm nog? Niet heel hard huilen van verdriet, maar huilen van het lachen dus. Of huilen omdat je iets bijvoorbeeld héél schattig of lief vindt.

😅

Millennials gebruiken deze emoji om een spannend moment te omschrijven. Bijvoorbeeld een eerste date of letterlijk een zweterig moment, zoals een work-out. De jongere generatie gebruikt deze op een wat sarcastischer manier om te zeggen “Ik heb stress, maar het komt goed”. Bijvoorbeeld: “Ik heb vandaag zes afspraken in mijn agenda staan.😅”

🍒

Ja, de kers... Die wordt op een andere manier fruitig ingezet tegenwoordig. Met kersen bedoelen ze niet de fruitsoort, maar borsten.

👍

Helemaal prima, bedoel je te zeggen met dit duimpje. Onder jongeren wordt deze emoji op een heel andere, ironische, manier gebruikt. Met de duim zeg je op een passief-agressieve, sarcastische manier dat iemand iets ‘goed’ heeft gedaan. Bijvoorbeeld: “Bedankt dat je de vuilniszak weg hebt gebracht👍”, als iemand dat dus niet heeft gedaan.

🙏

Ik duim/bid voor je. Zoiets wil je zeggen met deze emoji, toch? Of bedoel je een high-five? De meningen waren over deze emoji altijd al wel verdeeld. Gen Z gebruikt deze om iemand te bedanken of om aan te geven dat ze heel erg op iets hopen. “Heb je ook een kaartje voor mij gekocht🙏”, bijvoorbeeld.

👀

In plaats van “Ik houd je in de gaten” of iets vergelijkbaars, betekent deze emoji nu dat je aan het luisteren bent.

😗

Het lijkt op een luchtkusje, maar dat is het volgens jongeren niet. Deze emoji betekent eerder iets als ‘klinkt goed’. Bijvoorbeeld: “6 uur is goed!😗”

❤

Een hart is een hart, daar kan niets aan veranderen. Toch? Tóch!? Het is niet echt verrassend meer, maar ook deze emoji wordt sarcastisch ingezet. Ze combineren deze emoji vaak met het woord nee, om te zeggen: “sorry, maar nee.” Vraag je bijvoorbeeld of een bepaalde jurk nog kan, deze is de kans aanwezig dat je als antwoord krijgt: “Nee ❤”

👉👈

Het ziet er niet spannend uit, maar dat is deze emoji tegenwoordig wél. Hiermee zeggen jongeren dat ze zin hebben in seks. Zal wellicht niet zo snel in jullie chat terechtkomen, maar toch handig om te weten.

En zo zijn er natuurlijk nog véél meer emoji en betekenissen. Benieuwd? In deze video's worden er nog meer besproken:

Bron: Buzzfeed.com, Dictionary.com