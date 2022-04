Josee (54): “Tijdens de chemo ben ik mijn lange haar kwijtgeraakt”

Josee Doornbos • 54 jaar

• stewardess en freelancer ouderenzorg

• 32 jaar samen met Hans

• twee dochters (22 en 20)

• lengte: 1.73 m.

• kledingmaat: 36

“Na een pittig medisch traject ben ik genezen verklaard. Mij was verteld dat ik me na de behandelingen zeven jaar ouder zou voelen, dus dan zou ik uitermate geschikt zijn voor deze rubriek. Gelukkig is dat niet uitgekomen. Toch ben ik blij dat ik hier vandaag ben. Tijdens de chemo ben ik mijn lange haren kwijtgeraakt. Toen het weer begon te groeien, hoorde ik vaak dat een kort koppie me ook leuk stond. Inmiddels is het weer lang, maar ik ben nog niet echt tevreden...”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk : ‘INGEbrows’. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Josee “Josee is het type voor mooi lang haar, daarom kies ik voor een lob en laat de voorkant langer. Dat is spannender dan gewoon in laagjes. Als het haar een hormonale belasting heeft gehad, krijg je soms aan de voorkant minder haar terug. Vaak is het haar daar fijner dan aan de achterkant. Zou ik het aan de voorkant korter knippen, dan verlies je nog meer volume. Daarom houd ik het daar wat langer. De kleur hebben we lichter gemaakt door middel van face framing; een mooie blonde kleur rondom het gezicht waardoor Josee’s gezichtsvorm beter uitkomt.”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Josee “De favoriete stijl van Josee is vrouwelijk, sportief en naturel. Ze heeft een zacht karakter en valt liever niet té veel op, daarom heb ik vooral zachte tinten voor haar meegenomen. Om toch iets meer pit te geven, koos ik voor een mannenpak. De zachtroze kleur en het glansje geven het toch een vrouwelijke uitstraling. De gestreepte top en platte schoenen maken het sportief, maar een hak eronder zou ook staan. Voor haar werk als stewardess draagt Josee echter altijd hakken, dus hoe fijn is het dan om in je vrije tijd op platte schoenen te lopen!”

Trui met print € 139,95 (Summum Woman), broek € 149,99 (Josh V), schoenen € 130,- (Veja). Shacket, samenvoeging van shirt en jacket € 229,95, top € 69,95 (Scotch & Soda), jeans € 89,99 (Comma), sandalen € 119,95 (Shabbies), vegan leren tas € 129,- (Alix Baxter). Blazer € 149,95, broek € 129,95 (4Funky Flavours), gestreepte top € 109,95 (Summum Woman), sneakers € 69,95 (Tamaris).

Een week later

“De lengte van mijn nieuwe kapsel staat me veel beter, mijn haar lijkt ook voller. Omdat het zo goed geknipt is, kan ik het nu goed los dragen. Verder vind ik mijn wenkbrauwen zeer geslaagd, die zijn zo bepalend in je gezicht. De kleding is fleuriger dan ik zelf draag, maar meer kleur in mijn garderobe blijk ik goed te kunnen hebben.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass) | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Noa van Wijnen en visagie Caily Zevenbergen | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, ILIA en O.P.I. | Productie: Marije Ribbers | Fotografie: Jeannette Huisman | Tekst: Els Meyer