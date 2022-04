Juweeltje: Geef een simpele tas een unieke twist

Dit heb je nodig voor de tas:

tas met middel harde voorkant/flap

katoengaren Ricorumi 25 g

leernaald, zeilnaald of naald met groot oog en scherpe punt, bv. handwerknaald van Prym

schaar

Zo maak je deze tas met een twist:

1. De French Knot-techniek is heel geschikt om random artworks mee te maken, zoals een organisch patroon op de voorkant of flap van een tas. Kies voor katoen in lila, bruin, beige, zalm en roze.

2. Haal de naald door de stof, houd de draad strak met je linkerhand en draai de naald drie keer om de draad. Houd de draad nog steeds stevig vast en steek de naald terug in de stof, vlak naast waar de werkende draad uitkomt.

3. Steek de naald door de stof. Duw de knoop langs de schacht van de naald met de nagel van je linkerduim voorzichtig naar beneden, zodat deze stevig op de stof zit en trek de draad door naar de achterkant van de stof. Houd de werkende draad tijdens het trekken stevig maar niet te strak gespannen.

4. Gebruik je linkerwijsvinger en houd de draad tegen de stof, terwijl je de draad door de knoop trekt. Dit helpt klitten te voorkomen.

5. De dikte van de draad en het aantal wikkelingen op de naald bepalen de grootte van de voltooide knoop. Maak een organisch patroon waarbij je dicht tegen elkaar aangebracht knot voor knot, vloeiende vormen maakt met soms een uitstulping en een verbinding met een andere kleur.

6. Bekijk je werk tussendoor van een afstandje om te bepalen of de lijnen mooi ogen.

7. Het is handig om eerst de basislijnen met verschillende kleuren te maken en vervolgens hier en daar extra knots aan te brengen om het patroon een samenhangend geheel te geven.