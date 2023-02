Kaarslampen zijn de nieuwste interieurtrend én kunnen je heel wat geld besparen

Met dit treurige weer kun je wel een beetje extra gezelligheid in huis gebruiken en dat is precies waar kaarslampen voor zorgen. Een kaarslamp is – de naam zegt het al – een lamp die ervoor zorgt dat je geurkaars langer meegaat. Je hoeft de kaars niet aan te steken, maar je steekt de lamp in het stopcontact, zet de kaars eronder en de warmte van de lamp smelt dan het kaarsvet. De geur komt dus alsnog lekker vrij, maar de geurkaars smelt veel langzamer dan normaal gesproken.

Sfeervol

En dat is natuurlijk erg fijn, aangezien geurkaarsen erg duur kunnen zijn. Door de lamp gaan jouw kaarsen dus straks aanzienlijk langer mee en het staat ook nog eens gezellig in je woonkamer! Een echte win-winsituatie dus. In deze video zie je hoe de lamp werkt:

Bron: TikTok