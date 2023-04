Kan je persoonlijkheid veranderen als je een andere taal spreekt?

Als je een tweede (of derde, of vierde) taal spreekt, druk je je misschien anders uit dan in je moedertaal.

Ontwikkeling van je persoonlijkheid

Volgens GZ-psycholoog Najla Edriouch betekent dat níet dat je persoonlijkheid ook daadwerkelijk verandert in een andere taal. “Je persoonlijkheid ontwikkelt zich tijdens een belangrijke vormingsperiode in de adolescentie, zo tussen de 16 en 24 jaar”, legt ze uit aan Libelle. “Daarna kan je persoonlijkheid nog wel veranderen, maar is-ie wel vaster.”

Ze stelt dat je persoonlijkheid afhangt van drie factoren: aanleg (de één is bijvoorbeeld angstiger, terwijl de ander pittiger is), wat je meemaakt in je leven en de opvoeding door je ouders of verzorgers. “Dit gebeurt tijdens je jeugd en adolescentie. Dit is een jarenlang proces. Het spreken van een andere taal kan je persoonlijkheid niet wijzigen.”

Makkelijker uitdrukken

Hoe het dan komt dat je in de ene taal toch net wat gevatter of minder verlegen bent dan in de andere? “Veel mensen drukken zich in hun moedertaal makkelijker uit”, vertelt Edriouch. “Het gaat natuurlijker, waardoor ze emoties beter kunnen uitdrukken. In een andere taal kan dat ingewikkelder zijn.”

Culturele achtergrond

Nóg een factor die meespeelt, is de culturele achtergrond die we koppelen aan sommige talen. “In Japan zijn mensen bijvoorbeeld veel voorzichter dan directe Nederlanders. In het Japans druk je je vanzelf misschien dan ook wat voorzichter uit qua uitspraken dan in het Nederlands. In dezelfde lijn spreken Italianen over het algemeen bijvoorbeeld temperamentvoller, omdat hun cultuur daarin zit verweven.”

De conclusie? Een andere taal spreken verandert dus niet je persoonlijkheid, maar wel je uitingsvorm.

Naast Nederlands en Spaans spreekt Máxima nóg een aantal talen. In onderstaande video zie je welke.

Bron: Weekend.knack.be, Psychologiemagazine.nl