Kattenhuisjes zijn dé trend voor in huis

Een kattenhuisje is misschien niet het eerste waaraan je denkt wanneer je een kat in huis haalt. Toch zal Minoes een kattenhuisje enorm waarderen.

Waarom een kattenhuis

Van nature zoeken katten graag een knus plekje op. Een wasmand, tussen de kussens op de bank of simpelweg in een kartonnen doos is voor katten de perfecte plek om zich even terug te trekken. Hier voelen ze zich veilig en kunnen slapen en ontspannen. Als echte dierenliefhebber gun je je kat natuurlijk zo’n plek. Een kattenhuis geeft jouw kat daarom precies wat hij of zij zoekt.

Huisje boompje beestje

Het kattenhuisje staat in je huis of tuin en daarom is het ook belangrijk dat het er een beetje leuk uit ziet. Wij zetten de leukste voor je op een rij. Kat blij, jij blij!

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door 🄲🄰🅃 & 🄳🄾🄶 🅆🄾🅁🄻🄳 🥰 (@yeypapet) op 12 Jan 2022 om 4:31 PST

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Toozey (@toozey_official) op 12 Jan 2022 om 4:33 PST

Bron: Roomed, Pinterest, Instagram