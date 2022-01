Kerstboom eruit, plant erin: dít zijn de beste vervangers

Dus de vraag luidt nu: met welke plant kun je die lege, saaie plek het beste opvullen?

Grote kamerplant

Aangezien de kerstboom veel ruimte in beslag nam, is er een grote plant nodig om de leegte op te vullen. Een plant die weinig verzorging nodig heeft, wel zo fijn nadat we dagelijks gevallen dennen hebben moeten opzuigen. Daarnaast zijn net als kleding, kapsels en het interieur, ook kamerplanten onderhevig aan trends.

1. Sansevieria

De Sansevieria of Vrouwentong is een heel geschikte plant voor de vergeetachtige watergevers onder ons. De Sansevieria is namelijk een van de makkelijkste kamerplanten. De plant geeft niet alleen een warme uitstraling aan je kamer, maar zorgt ook nog eens voor een betere luchtvochtigheid. De plant doet het goed in menig woonkamer, logisch ook want de plant is makkelijk, aantrekkelijk en gezond.

Licht en warmte

De Sansevieria is niet alleen heel makkelijk omdat-ie geen tot weinig water nodig heeft, maar ook omdat je hem overal neer kunt zetten: op een zonnige plek of juist verder van het raam. In het laatste geval zal de waterbehoefte minder worden en zal hij minder snel groeien. Daarnaast wordt het blad van de plant op een zonnige plek lichter van kleur. Op een plek wat verder van het raam wordt het blad juist donkerder. Daarom is het voor sommige soorten mooier als ze net iets verder van het raam staan, om hun donkere kleur te behouden.

2. Strelitiza

Wat ook een heel mooie vervanger van de kerstboom is, is de Strelitzia ‘nicolai’. Deze grote plant wordt ook wel paradijsvogelplant genoemd. Dit is een tropisch paradepaardje dat eigenlijk in iedere woonkamer mooi staat. Bovendien is het een vrij hoge plant die de loze ruimte goed kan opvullen. En met z’n grote groene bladeren geeft ‘ie je interieur een echte jungle-vibe.

Luchtzuivering

Een Strelitzia houdt van een lichtvochtige grond, maar niet te nat. Zet ‘m op een lichte plaats zonder direct zonlicht. De paradijsvogelplant heeft trouwens ook een luchtzuiverende werking, wat betekent dat hij extra zuurstof produceert en schadelijke stoffen afbreekt.

3. Yucca

Wil je geen cactus, maar wel een makkelijke plant? Koop dan een Yucca, ook wel palmlelie genoemd. Deze plant heeft een stevige houten stam en kan daarom best tegen een stootje. De palmlelie staat graag op een lichte standplaats en wil af en toe een scheut water.

Pas op met te veel water

De hoeveelheid water is afhankelijk van onder andere de temperatuur, grootte en lichtintensiteit. Er mag absoluut geen laagje water onderin de pot komen te staan, want dan kunnen de wortels gaan rotten. De grond moet al het vocht kunnen absorberen.

