Kerstliefhebbers opgelet: bij dít tuincentrum vind je nu al een kerstafdeling

Nog 124 dagen tot kerst, maar je kunt niet vroeg genoeg beginnen, zullen ze bij dit tuincentrum denken. En gelijk hebben ze, laat de voorpret maar beginnen!

Kerstafdeling in augustus

Hoewel de meeste mensen in de zomer naar tuincentra gaan om mooie bloemen en planten te kopen voor in de tuin, kun je er bij tuincentrum Oosterik in Denekamp niet om alle kerstspullen heen. Bij de ingang loop je tegen verschillende elfjes aan, terwijl je All I want for Christmas door de speakers hoort klinken.

Veel werk

“Er zijn klanten die binnenkomen en zeggen: nu al? Maar vaak gaan ze dan toch al met kerstspullen de deur uit”, zegt Roel Kleine tegen RTV Oost. Er is uiteraard wel een reden dat het tuincentrum er zo vroeg bij is. “We beginnen eigenlijk elk jaar rond half augustus met de opbouw van de kerstafdeling. Het is veel werk, en we willen het liefst begin oktober klaar zijn”, legt hij uit. Dan vieren de Duitsers de dag van de Duitse eenheid en komen veel mensen een dagje naar Nederland om kerstinkopen te doen.

Beperkte magazijnruimte

Maar dat is volgens winkelexpert Fred Rutgers niet de enige reden dat je kerstspullen al zo vroeg kunt kopen. “Dat ze de spullen al zo vroeg uitstallen, heeft te maken met de beperkte magazijnruimte. Ook moet een winkelier de spullen direct bij aflevering betalen en die kosten wil hij ook graag terugverdienen.” En we willen na de zomer gelijk weer naar iets anders uitkijken, zoals de sfeervolle winterperiode.

Meters aan kerstlichtjes, gezellige winterdorpjes, schappen vol versiering en ontelbaar veel opgetuigde kerstbomen: wat wil je nog meer? In totaal helpen 25 medewerkers mee aan de kerstafdeling, want deze is bijzonder groot.

Vroegtijdig neerzetten van kerstboom maakt je gelukkiger

Krijg je na het lezen zelf ook de smaak te pakken? Wacht niet te lang en zet je kerstboom lekker vroeg neer dit jaar. Onderzoek toont namelijk aan dat het vroegtijdig optuigen van je kerstboom écht gelukkiger maakt.

Bron: RTV Oost