Kerstman komt uit de kast in aandoenlijke Noorse kerstreclame

Pak de tissues er maar bij, want de kans is groot dat je een traantje moet laten.

Hechte band

In de kerstreclame is te zien hoe de Kerstman ieder jaar op bezoek gaat bij de eenzame Noor Harry. Wanneer ze elkaar ontmoeten, lijkt het gelijk liefde op het eerste gezicht. Toch vlucht de kerstman snel via de schoorsteen naar buiten.

De jaren erop ontmoeten de mannen elkaar telkens met kerst. De band tussen de twee wordt steeds beter en ze kijken elk jaar weer uit naar het moment dat ze elkaar zien. Maar de plicht roept, want de Kerstman moet alle cadeautjes rondbrengen. “Ik ga je missen”, zegt de kerstman, terwijl je een huilende Harry zie op de dag na kerst.

Dikke kus

Het jaar erop schrijft Harry een brief, geadresseerd aan de Noordpool, met de woorden All I want for Christmas is you. Niet veel later wordt er aangebeld. Een postbode komt de cadeautjes brengen, in plaats van de Kerstman. Harry is zichtbaar teleurgesteld. Maar dan ziet hij ineens de Kerstman in zijn woonkamer staan. “Ik heb hulp geregeld dit jaar... zodat ik bij jou kan zijn”, zegt hij. De mannen geven elkaar een dikke kus. De reclame heet When Harry met Santa, vernoemd naar de bekende romantische film When Harry met Sally.

Tranentrekker

Met deze bijzondere reclame viert het Noorse postbedrijf Posten dat homoseksualiteit precies 50 jaar niet meer strafbaar is in het land. De commercial krijgt veel lof. Veel mensen laten weten tot tranen toe geroerd zijn. Ook op Twitter stromen de positieve reacties binnen.

Bron: Posten