Kijken: dinsdagochtend is er een spectaculaire supermaan te zien

En als we de weerberichten mogen geloven wordt het dinsdag een heldere dag, dus de kans om mooie plaatjes te schieten lijkt extra groot.

Vroeg uit de veren voor de supermaan

Maar dan moet je er wel wat voor overhebben, want de maan gaat in de nacht van maandag op dinsdag om 4.46 uur onder. Een half uur daarvoor is de supermaan goed te zien, maar dat betekent dat je de wekker dus al om 4.16 uur moet zetten. Aiii!

Extra grote supermaan

Er ontstaat een supermaan als de maan dichter bij de aarde staat dan normaal en het tegelijkertijd volle maan is. Een supermaan is dus te zien als de maan in zijn draai om de aarde op het punt is dat het op de kortste afstand tot de aarde staat. Daardoor lijkt de maan voor ons tot wel 14% groter en 30% helderder.

Superaardbeienmaan

Volgens Weeronline wordt een volle maan in de maand juni ook wel aardbeienmaan genoemd. Dit jaar is dan ook sprake van een superaardbeienmaan. Deze naam heeft niets te maken met de kleur van de maan, maar met de start van het aardbeienseizoen.

Bron: Weeronline