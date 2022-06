Summerland

Summerland speelt zich af in het midden van de Tweede Wereldoorlog en vertelt het verhaal van de ambitieuze schrijfster Alice (Gemma Arterton). Ze woont afgelegen op de kliffen van Dover en werkt daar aan een boek over magie en mythes.

Wanneer ze te horen krijgt dat ze moet zorgen voor de jonge, uit Londen gevluchte Frank (Toby Osmond) accepteert ze die taak met tegenzin. Door Franks nieuwsgierigheid komen emoties en geheimen uit het verleden bij Alice naar boven die ze lange tijd heeft proberen te onderdrukken.

Summerland huur je bij Pathé Thuis.

Carol

Carol is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Patricia Highsmith. Het verhaal speelt zich af in 1952 en gaat over Carol (Cate Blanchett), een verleidelijke vrouw die gevangen zit in een mislukt huwelijk.

Op een dag ontmoet ze Therese (Rooney Mara), een jonge vrouw die nog aan het begin van haar leven staat. Al snel ontstaat er een hechte en bijzondere vriendschap. Als Carol haar nieuwe vriendin uitnodigt om samen een spontane reis door Amerika te maken, worden de twee hopeloos verliefd op elkaar.

Carol bekijk je via Videoland.

Portrait de la jeune fille en feu

Portrait de la jeune fille en feu speelt zich af aan het einde van de 18e eeuw op een afgelegen eiland bij Bretagne. Kunstenares Marianne (Noémie Merlant) krijgt de opdracht om het huwelijksportret van Heloïse (Adèle Haenel) te schilderen.

Heloïse heeft helemaal geen zin in haar huwelijk en daarom maakt Marianne het portret stiekem. Tijdens lange wandelingen aan de Franse kust observeert Marianne haar model uitvoerig, in de nacht werkt ze aan het schilderij. De dagen voor het huwelijk van Heloïse groeit de aantrekkingskracht tussen de twee vrouwen, totdat het in liefde ontvlamt.

Portrait de la jeune fille en feu bekijk je via Netflix en NPO Plus.

Anne+

Anne+ gaat over het leven van Anne (Hanna van Vliet) uit Amsterdam. Vlak voordat ze gaat emigreren naar haar grote liefde Sara (Jouman Fattal) in Montreal, keurt haar uitgever het manuscript dat ze heeft ingediend voor haar eerste boek af. Wat heeft Anne nou eigenlijk te vertellen? En hééft ze überhaupt wel iets te vertellen?

Wanneer ze begint te twijfelen of ze haar leven in Amsterdam achter zich wil laten, ontmoet ze de non-binaire Lou (Thorn de Vries) die heel anders in het leven staat.

Anne+ (én de gelijknamige serie) bekijk je via Netflix en NPO Plus.

The half of it

The half of it is een film van Netflix die gaat over de zeventienjarige Ellie Chu. Wanneer een klasgenoot aan haar vraagt om in ruil voor geld een liefdesbrief te schrijven voor een meisje dat hij leuk vindt, stemt ze in. Ze zit immers hartstikke krap bij kas. Wat Ellie alleen niet had verwacht, is dat ze op hetzelfde meisje vallen.

The half of it bekijk je via Netflix.

