Kipsalon: zó maak je een gezondere versie van de kapsalon

We leggen je uit hoe je een kipsalon maakt. Met deze recepten kun je voortaan gewoon een kapsalon eten, maar dan zonder schuldgevoel.

Gezonde variant

Als je aan een kapsalon denkt, denk je waarschijnlijk aan een vette hap. Maar dat hoeft helemaal niet. Door een paar dingen te veranderen en extra groenten toe te voegen, zet je een verantwoorde kapsalon op tafel. Deze variant wordt ook wel de kipsalon genoemd.

Kipsalon met zoete aardappel

In plaats van gefrituurde frietjes, kun je natuurlijk ook frietjes uit de oven gebruiken. Dit is al een stuk verantwoorder. Wil je het nog gezonder maken, vervang de aardappel frietjes dan door zoete aardappel. Je kunt zelf zoete aardappelfrietjes maken, maar deze zijn tegenwoordig ook kant-en-klaar te koop in de supermarkt.

Kapsalon met kip recept

Bij een kapsalon kun je kiezen welk vlees je bovenop je frietjes wilt. Officieel hoort er shoarma bij, maar je kunt tegenwoordig ook kiezen voor döner, kebab, gyros of falafel. Bij de kipsalon eet je vanzelfsprekend wat stukjes kip. Hoe je de kip bereidt, is aan jou.

Lekker veel groenten

Om je kipsalon lekker gezond te maken, is het verstandig om wat minder friet te gebruiken. Voeg ook wat meer groenten toe, voor wat extra vitamines. Denk aan komkommer, paprika, tomaatjes en sla. Deze kun je als laatste toevoegen voor een frisse touch. Vind je ze warm lekkerder? Voeg ze dan al bij de kip en bak ze lekker mee.

Knoflooksaus

In kant-en-klare sauzen zit veel toevoegde zout en suiker. Zonde, want je kunt knoflooksaus (of een andere saus naar keuze) heel makkelijk zelf maken. Meng wat Griekse yoghurt met (suikervrije) mayonaise, wat bieslook, citroensap en een paar teentjes knoflook en smullen maar.

Je kunt eventueel ook voor een lekkere yoghurtdressing gaan. Deze saus maakt je kipsalon extra fris. Bovendien zitten hier vaak niet zoveel calorieën in.

Kipsalon recept

Kipsalon met gebakken kip

Deze kipsalon van Project Gezond is lekker én gezond. Bovendien is-ie hartstikke makkelijk te maken:

Kipsalon met pulled chicken

In plaats van gebakken kip, kun je je zoete aardappelfrietjes natuurlijk ook aftoppen met wat pulled chicken. Als je de gezonde kapsalon van Knoeien met Inge eet denk je totaal niet dat je ook maar enigszins gezond bezig bent.

Kipsalon wrap

De ingrediënten van een kipsalon zijn ook hartstikke lekker op een wrap. Maak bijvoorbeeld eens de wraps van Lekker en simpel. Moeilijk is het in ieder geval niet.

En het kan nóg simpeler. In de video hieronder zie je hoe wij een ‘kapsalon gezond’ maken:

Bron: Project Gezond, Lekker en simpel.