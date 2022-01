Klein huisje, groot geluk: hier wil je vakantie vieren

Vanaf de bank reeën spotten, met een boek bij de houtkachel en sterren kijken vanuit bed: waar tiny houses groot in kunnen zijn.

De eigenaren van Cabin Anna (vijf cabins in het Holenbergbos) willen hun gasten de magie van elk jaargetijden laten beleven. Want als het koud is, voelt de omarming van de natuur het warmst. Wat ook helpt om op temperatuur te komen: het houtkacheltje lekker opstoken. Neem een uitgebreid bad – verstopt in de houten vloer – en wikkel je daarna in warme dekens. De cabin is uitschuifbaar, zodat je kunt slapen onder glas of onder de sterrenhemel in de buitenlucht. Juist in de winter een magische ervaring, die je in contact brengt met de natuur. Bereid je dan wel goed voor. Of kom gewoon in de zomer nog eens terug.

holenberg.com

Hoewel het slechts vijf minuten lopen is van de parkeerplaats naar de acht natuurhutten, is het risico op natte voeten groot. Laarzen aan dus. Binnen in de huisjes is het gelukkig knus en warm. In Tiny Tralaluna is vloerverwarming én een gezellige houtkachel. Het uitzicht op de ondergaande zon is fenomenaal. Leesvoer meenemen is niet nodig, want er is een flinke lectuurbak en goed gevulde boekenplank. Liever naar buiten? Wandel, fiets of skeeler door de bossen en stuifzandgebieden van het Drentse natuurgebied Mantingerveld. ’s Nachts wordt het hier aardedonker, wie weet valt er nog wat te wensen, turend naar de sterrenhemel.

voscheheugte.nl

Het is even wennen als je het slaapgedeelte betreedt: het plafond is laag, zodat je kruipend of heel diep squattend het bed in moet rollen. Welkom in een minihuis! Eenmaal weggezakt in het matras is het heerlijk. Het grote raam in het plafond biedt zicht op de sterren als het helder is. Op het park staan de huisjes zo opgesteld dat er een soort binnentuin ontstaat, met gezamenlijke vuurplaats en hottub. Een winterse ‘buurtbarbecue’ is zo geregeld. Het leuke van een tiny house is dat je meer buiten bent. Vanaf het park wandel je zo de natuur in. Of huur op het park een e-chopper. Zo’n elektrische scooter is de ideale manier om op duurzame wijze veel van de omgeving te kunnen zien.

droomparken.nl

De Hihahut Sterrenkijker ligt verstopt in het Groene Hart. Waar precies wordt pas duidelijk als je in Roelofarendsveen met een routekaart op een tandem stapt. Als dat geen avontuur is... De comfortabele trekkershut heeft een glazen koepel als dak. Slapen doe je dus onder de sterrenhemel, in een hoogslaper. De lichtjes beter bestuderen kan met de aanwezige telescoop. In de ochtend scharrelen krulhaarvarkens en geiten gezellig rond het huisje. Wandel over het erf en pluk appels in de boomgaard – lekker voor de terugweg!

hihahut.nl

Hoewel Zwier op een kwartiertje rijden van de Ring Amsterdam ligt, kan het contrast met de stad niet groter zijn. Wat een rust! Sereen zelfs. Alleen het geluid van kabbelend water, het ruisen van de bomen en wat nieuwsgierige eenden, verder is het stil in de haven bij de Vinkeveense Plassen. De charmante en comfortabele havenhuisjes hebben een groot raam aan de havenkant. Heerlijk om vanuit bed naar de bootjes te turen. Op dertig vierkante meter bevindt zich alles wat je nodig hebt: badkamer met regendouche en toilet, een twee- en eenpersoonsbed én een gezellig zitje. Een verblijf is inclusief drie uur varen in een fluisterbootje en het gebruik van de op hout gestookte sauna en hottub. Ook drie (afhaal)maaltijden per dag zijn inbegrepen. Je hoeft dus écht nergens aan te denken.

zwier.nl

Midden in de Friese weilanden bij Weidum staan tien houten huisje. Of eigenlijk: hotelkamers, want de cubes zijn onderdeel van Hotel Restaurant WeidumerHout. Dankzij de enorme glaswand – van vloer tot plafond – lijkt het alsof je wakker wordt in het gras. Het ultieme buitengevoel dus, in deze hotelrooms-with-a-view. In het hoofdgebouw, een monumentale Friese boerderij uit 1867, bevindt zich de sauna. In het restaurant wordt gekookt met streekproducten, sommige zelfs uit eigen tuin.

weidumerhout.nl

De Marker Wadden staan bekend als dé plek in Nederland om vogels te spotten. In totaal leven zo’n honderdtachtig soorten op de kunstmatig aangelegde eilandengroep in het Markermeer. De futuristisch ogende, twaalf meter hoge vogeluitkijktoren, de Steltloper, biedt een fantastisch uitzicht. Verrekijker niet vergeten dus. De meeste bezoekers komen een dagje, met de boot vanaf Lelystad, maar logeren is leuker. In de energieneutrale eilandhuisjes van Landal lijkt de alledaagse hectiek mijlenver weg. Mooie bijkomstigheid: de opbrengst van de verhuur gaat naar Natuurmonumenten, zodat de natuur in het gebied verder kan worden ontwikkeld.

landal.nl

In de Rotterdamse Rijnhaven liggen vijf Wikkelboats. De bovenzijde van deze tiny boathouses is gewikkeld in 24 lagen golfkarton, waardoor de boot niet alleen heel licht is, maar ook goed geïsoleerd qua geluid en temperatuur. Je hebt uitzicht op de skyline van de stad en bent zo in de hippe wijken Kop van Zuid of Katendrecht. Dankzij allerlei foefjes wordt er slim met de ruimte in huis (43 vierkante meter) omgegaan. Zo is het tweepersoonsbed overdag weggewerkt in de muur, waardoor er bewegingsruimte genoeg is. In het terras zit een jacuzzi verborgen! Wie wil bubbelen, hoeft alleen maar het grote luik open te trekken en stapt zo het dampende water in.

wikkelboat.nl



Ontsnappen aan de waan van de dag kan uitstekend bij Steurshoeve in Zeeland. Aan de rand van Nationaal Park Oosterschelde staan vijf houten lodges. Ze zijn piepklein, maar bevatten alles wat je nodig hebt: een badkamer, keuken met vaatwasser én oven (verse croissants!) en een fijn tweepersoonsbed. De woonkamer heeft grote ramen. Lekker vogels spotten vanaf de bank en met een beetje geluk laten de reeën zich zien. Tussen de meidoorns, duindoorns en hazelaars is een houtgestookte sauna verscholen. En daarna een duik in zee?

steurshoeve.nl

Wakker worden met vogelgeluiden, ritselende bladeren, pannenkoeken bakken, een hele leestafel vol kranten, tijdschriften en boeken: een beetje zen worden lukt uitstekend in de tiny houses op Droompark de Zanding. Toch op ontdekkingstocht? Het vakantiepark is aan drie kanten omsloten door kilometers uitgestrekte natuurgebieden van Nationaal Park de Hoge Veluwe. De perfecte uitvalsbasis voor mooie wandel- en fietsroutes over de hei en door de bossen. Op het park zelf is een overdekt zwembad met wellness. Op een kwartiertje lopen zijn er gezellige restaurants, zoals de Waldhoorn. Tip: drink eerst even een drankje op het verwarmde winterterras voor het diner.

droomparken.nl

Het eerste wat opvalt: wat ruikt het hier lekker! Naar hout, zoals in de sauna. Hoewel het huis klein is, oogt het door de zigzag-constructie luchtig en ruimtelijk. En licht, dankzij het grote venster. De pelletkachel werk als een tierelier en het huisje is goed geïsoleerd. Je hoeft het dus niet koud te hebben. Zie ’s ochtends het bos ontwaken bij de eerste kop koffie aan de picknicktafel voor het huisje. Er is een huis-eekhoorn die dagelijks langskomt, zo schattig! Ook leuk: de bos- en heidegebieden rondom het huis ontdekken. Of bezoek Ermelo of Harderwijk.

natuurhuisje.nl