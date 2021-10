Klok verzetten: zó laat je je kind wennen aan de wintertijd

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 oktober wordt de klok een uur teruggezet, waardoor het ’s avonds een stuk vroeger donker wordt. Ja, de wintertijd komt eraan en dat betekent dat we moeten wennen aan een nieuw slaapritme. Vooral kinderen kunnen hier last van hebben. Wat kun je doen om je kind zo snel mogelijk aan de wintertijd te laten wennen?

Biologische klok

Je biologische klok bepaalt het dagritme en stuurt de slaap aan. De perioden dat het donker en weer licht wordt, zijn volgens je biologische klok de juiste tijden om te slapen en wakker te worden. Als de klok op de muur opeens een uur terug gaat, kun je dus je ritme verliezen. Het gevolg hiervan is dat je minder lang slaapt, de slaapkwaliteit niet optimaal is en dat je zelfs het gevoel kunt hebben dat je een jetleg hebt. Dr. Logan Schneider is van oorsprong slaapwetenschapper bij Stanford Medicine en nu de slaapexpert van Google Health. Logan is het brein achter Sleep sensing op de nieuwe Google Nest Hub, het slimme scherm dat onder meer kan bijdragen aan een betere nachtrust. Hij geeft een paar tips:

1. Begin al een paar dagen eerder

Een uurtje klinkt misschien niet veel, maar kan voor kinderen wel genoeg zijn om hun bedritme volledig om te gooien. Om de impact te verkleinen, is het verstandig om al een paar dagen van tevoren de tijd wat te verzetten. Begin drie dagen voordat de wintertijd ingaat, de bed- en wektijd voor je kind elke dag 15 à 30 minuten later te zetten. Zo zorg je in vier dagen voor zo min mogelijk negatieve effecten op het lichaam.

2. Creëer zelf een zonsopgang

De mens is van nature gewend om wakker te worden van zonlicht. Wanneer de tijd wordt verzet, is het ’s ochtends nóg donkerder dan nu en kan het moeilijker zijn om op te staan omdat je lichaam denkt dat het nog midden in de nacht is. Dr. Schneider zegt dat het nabootsen van zonlicht op de vroege ochtend helpt om natuurlijk wakker te worden. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een zonsopgangwekker aan te schaffen.

3. Zorg voor een goede kinderkamertemperatuur

Mensen denken vaak dat een koele kamer - 16 tot 19 graden Celsius - beter is om in te slapen, maar volgens Schneider bestaat er geen one-size-fits-all-temperatuur voor de slaapkamer. Hij raadt daarom aan om een temperatuur te vinden die voor je kind de hele nacht comfortabel is. Wanneer een kind het te warm of juist te koud heeft, kan dit invloed hebben op de kwaliteit van de REM-slaap, oftewel de droomslaap. Dit is de belangrijkste fase van de goede nachtrust.

4. Wakker maken

Is je kind nu echt niet wakker te krijgen? Zorg dan voor een verkwikkende ochtend, adviseert Schneider. Wacht nog even met de sokken en maak juist een wandeling over die koude stenen vloer. Of was zijn of haar gezicht met koud water. Onderzoek toont aan dat dit net de verkwikkende ervaring kan zijn die het kinderlichaam nodig heeft om ’s ochtends op gang te komen. Grote kans dat het de avond erna makkelijker gaat slapen en dus ook vroeger wakker wordt.

Bron: Google Health.