Kom jij altijd te laat? Misschien lijd je wel aan ‘tijdblindheid’

Vaak te laat komen lijkt misschien onschuldig. Je vriendengroep lacht erom, geeft je een grappige bijnaam en spreekt met jou standaard een half uur eerder af dan met de rest. Maar het kan ook vervelende gevolgen hebben. Je kunt er iemand mee kwetsen, die het als een belediging ziet dat jij zijn of haar tijd niet respecteert. En zo kun je er zomaar een relatie of kans mee verprutsen.

Tijdblindheid

Vaak te laat komen wordt meestal gezien als niet veel meer dan een slechte eigenschap. Maar er kan meer aan de hand zijn. Wanneer het serieuze vormen aanneemt wordt het tijdblindheid genoemd. Dit is het onvermogen om tijd te voelen verstrijken. Je bent je dan absoluut niet bewust van het feit dat er minuten voorbij tikken en je misschien wel te laat dreigt te komen.

Neurologie

Tijdblindheid is een symptoom van neurologische ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme. Maar je hoeft die stoornissen niet te hebben om tijdblindheid te ervaren. Mensen die aan tijdblindheid lijden, komen niet alleen vaak te laat, ook kunnen ze zomaar het bad laten overlopen of eten laten aanbranden. Ze kunnen niet goed inschatten hoelang die kraan al aanstaat en dat eten op het vuur pruttelt. Ze worstelen met de perceptie van tijd.

Symptomen van tijdblindheid:

Snel afgeleid raken en daardoor de tijd uit het oog verliezen

Het gevoel hebben dat je geen goede ‘interne klok’ hebt, ofwel tijdsbesef

Slecht zijn in plannen

Impulsiviteit

Snel verveeld zijn

Uitstelgedrag

Advies van experts

Denk jij na het lezen van deze symptomen dat je tijdblind bent? Dan kun je de hand schudden met journalist Vera Spaans. Ook zij noemt zichzelf tijdblind. Ze ging het gesprek aan met experts om erachter te komen hoe dit precies in elkaar steekt én wat ze eraan kan doen. Lees er hier alles over.

Bron: Stylist