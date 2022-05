Op de bank met... Isa Hoes & Merlijn Kamerling

Wanneer: Donderdag 19 mei

Tijd: 13.05 - 13.40

Plaats: Libelle Inspiratiehuis op plein 2

Isa Hoes en Merlijn Kamerling schreven een herkenbaar boek voor iedereen die rouwt. Hoe blijf je dicht bij jezelf, hoe bereid je je voor op klappen die nog gaan komen en hoe laat je je verdriet niet de overhand krijgen zonder dat je ervoor wegloopt? Ze spraken met o.a. Xandra en Lola Brood, Julian Mentel, Kluun en Humberto Tan. Literaire agent en schrijver Willem Bisseling interviewt Isa Hoes en Merlijn Kamerling over hun gezamenlijke boek Je bent niet alleen.

Op de bank met... Loes den Hollander en Marion van Coolwijk

Wanneer: Zaterdag 21 mei

Tijd: 15:00 - 15:35

Plaats: Libelle Inspiratiehuis op plein 2

Loes den Hollander en Marion van de Coolwijk zijn niet alleen auteurs, maar ook goede vriendinnen. Samen gaan ze in gesprek over hun nieuwe boeken. Loes schreef Altijd nooit meer, een aangrijpend verhaal over hoe zij de eerste maanden na de dood van haar grote liefde beleefde. Marion van de Coolwijk gebruikte de waargebeurde verhalen van haar ouders over WOII om een spannend boek te schrijven: Mama liegt. Beide dames signeren hun nieuwe boeken in de stand van De Crime Compagnie 2C300.

Op de bank met... Natalie Pagie & M.J. Arlidge

Wanneer: Zondag 22 mei

Tijd: 13:00 - 13:35

Plaats: Libelle Inspiratiehuis op plein 2

Wees welkom bij een dubbelinterview met de Britse thrillerauteur M.J. Arlidge over zijn nieuwe thriller Kom eens gauw, met zijn vaste hoofdpersonage Helen Grace in de hoofdrol, en de Nederlandse thrillerauteur Nathalie Pagie, die bestsellers schreef als IJsengel, Helsinki en Camping Oosthoek. Beide auteurs kunnen zich verheugen in een enorme schare lezers. Kom luisteren naar wat ze over hun jongste werk te vertellen hebben!

Op de bank met... Santa Montefiore

Wanneer: Dinsdag 24 mei

Tijd: 13.05 - 13.40

Plaats: Libelle Inspiratiehuis op plein 2

De Britse bestsellerauteur Santa Montefiore veroverde miljoenen harten met haar meeslepende romans. We vragen de koningin van de feel good het hemd van het lijf over haar nieuwste roman Een tijdloze liefde, haar inspiratiebronnen en schrijfroutines.