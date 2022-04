Korte kapsels: volop inspiratie om mee te nemen naar de kapper

Wat moet je weten als je van lang naar kort haar wil gaan, welke verschillende modellen zijn er, wat zijn de trendkleuren van dit moment en waar moet je op letten als je een brildrager bent en voor een kort kapsel wil gaan?

Korte kapsels: verzorging

Ben je van plan om van lang naar kort te gaan? Dan zijn er een aantal zaken die je moet weten over korte kapsels. Ten eerste is het goed om te weten dat de haarstyling die nodig is bij korte kapsels, anders is dan bij lang haar. Gebruik je een verzorgingsproduct? Gebruik dan natuurlijk niet evenveel als je bij je lange haar zou gebruiken. Kijk ook eens of je producten speciaal voor kort haar wil aanschaffen. Daarnaast is het goed om te beseffen dat je kort haar vaker moet wassen dan lang haar. Dit komt omdat kort haar veel sneller vet wordt.

Korte kapsels: styling

Bij kort haar zul je meer aan styling moeten doen dan bij lang haar. De styling bepaalt of jouw haar een speelse, nette of juist een stoere uitstraling heeft. Je hebt waarschijnlijk ook meer producten nodig om het in model te brengen. Gebruik je een föhn om je haar dagelijks in model te brengen? Zorg dan dat je van tevoren een spray aanbrengt om je haar tegen de hitte te beschermen. Daarnaast is het goed om je te realiseren dat je met kort haar waarschijnlijk vaker naar de kapper moet om je model te behouden dan bij lang haar.

Slimme truc

Vraag je je af of kort haar je eigenlijk wel staat? Met deze truc check je al voor je in de kappersstoel zit of kort haar je staat. En dat scheelt een hoop teleurstelling achteraf als het nieuwe kapsel toch niet zo geslaagd is. Het enige wat je nodig hebt om erachter te komen of kort haar je staat: een liniaal, potlood en een spiegel.

Verschillende modellen korte kapsels

Wil je kort haar, maar weet je nog niet voor welk model je wil gaan? Wij hebben een aantal populaire modellen voor je op een rij gezet.

1. The French cut

Dit kapsel is ontzettend nonchalant en lijkt op een bot geknipte bob, maar is nog een tikkeltje korter.

2. Korte bob

Waarschijnlijk ken je de lange bob wel, maar wist je dat je de bob zo kort kunt maken als je zelf wil? Ga voor deze variant tot net onder je oor.

3. Pixie cut

De pixie cut is waarschijnlijk het bekendste en populairste model voor dames met kort haar. Hierbij zijn de haren aan de zijkant en achterkant van je hoofd korter geknipt dan bovenop.

Heb je van nature gekruld haar? Ook dan staat een kort kapsel hartstikke mooi. Bekijk deze korte coupe maar eens:

5. Gemillimeterd

Heb jij een flinke dosis lef of ben je gewoon helemaal klaar met dat haar? Ga voor een gemillimeterde look. Anouk staat het ook prachtig:

6. Kort met rechte pony

Wil je een kapsel dat veel kracht en karakter uitstraalt? Dan is de korte coupe met rechte pony iets voor jou.

7. Asymmetrische bob

Bij de asymmetrische bob is, zoals de naam al doet vermoeden, de ene kant net iets langer dan de andere. Dat geeft een speels effect.

Korte kapsels met een bril

Ben je een brildrager? Veel vrouwen letten er bij het uitkiezen van een bril op dat de bril past bij hun gezichtsvorm en kapsel. Maar wat als je voor een kort kapsel wil gaan als je al een bril hebt? Wij hebben een aantal tips voor je én laten je zien hoe verschillende modellen met bril staan.

Neem je bril mee naar de kapper

Ook als je maar af en toe een bril draagt: neem je bril altijd mee naar de kapper. Zo kan ook je kapper met je meedenken en bekijken welke modellen staan bij jouw bril. Ga je voor een (schuine) pony?

De ideale ponylengte voor brildragers is net op de rand van je bril of een heel klein stukje erboven. Als je een pony laat knippen is het daarom sowieso heel belangrijk om je bril naar de kapper mee te nemen. Zo voorkom je dat je pony te kort of te lang wordt. Hou het in balans

Draag je een heel opvallend montuur? Verschillende stylisten adviseren om dan niet voor een heel opvallende haarkleur te gaan, maar om je kapsel juist rustig te houden. Ga je wél voor een opvallende coupe? Kies dan voor een rustig montuur. Zo hou je de boel in balans.

Inspiratie voor brildragers:

Trendkleuren 2021

Muriël Ormskirk, topstyliste en bedrijfsleidster van kapperszaak Rick van het Meer heeft vijf haarkleuren aangewezen die volgens haar dé trendkleuren van 2021 zijn.

1. Honingblond: deze kleur ligt precies tussen asblond en warm blond in.

2. Champagneblond: een koele blonde kleur met warme accenten.

3. Chocoladebruin: een krachtige, bruine kleur met veel diepte.

4. Goud-zwart: een hint bruin met een gouden ondertoon door donkerbruin tot zwart.

5. Rouge: deze kleur zit precies tussen koper en kastanjebruin in.

