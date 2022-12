Koude voeten? Zó houd je ze de hele nacht lekker warm

Naast dat het hebben van koude voeten erg vervelend is, kan het ’s nachts ook je slaap verstoren.

Waarom heb je last van koude voeten?

Laten we beginnen met waarom zoveel vrouwen eigenlijk last hebben van koude voeten in bed. Dit komt doordat je lichaam bezig is met opwarmen. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar wanneer het koud is, verliest je lichaam veel warmte. Wanneer je beweegt, is je lichaam rap opgewarmd, maar in bed duurt dit veel langer. Om op temperatuur te blijven, is het vooral belangrijk dat je romp en hoofd warm blijven. Daar zorgt je lichaam automatisch voor. Vandaar dat het warmteverlies begint bij je voeten.

Tips voor warme voeten

Wollen sokken

Het dragen van sokken in bed is misschien niet heel sexy, maar wel lekker warm. Vooral als ze van wol zijn, helpen ze goed tegen de kou. Wol isoleert, heeft antibacteriële eigenschappen en neemt vocht op. Zo houden ze je voeten heel de nacht warm én droog.

Hete pepers eten en omega-3

Klinkt misschien wat ongeloofwaardig, maar het helpt echt om hete pepers te eten. Daar zit namelijk capsaïcine in, en dit stofje maakt endorfines vrij in ons lichaam, bevordert je doorbloeding en verhoogt daarmee je lichaamstemperatuur. Hou je niet zo van hete pepers? Eet dan zoveel mogelijk voeding dat rijk is aan omega-3. Deze vetzuren zijn ook goed voor je bloedcirculatie. Vis, zaden en noten bevatten veel omega-3.

Sportoefeningen voor het slapen

Je doorbloeding bevorderen kun je natuurlijk ook zelf doen, door bijvoorbeeld vlak voor het slapengaan een paar rek- en strekoefeningen te doen. Ga bijvoorbeeld een paar keer op je tenen staan. Kleine moeite, groot effect. Wat ook kan helpen, is het masseren van je voeten.

Niet met je benen over elkaar zitten

Probeer zo min mogelijk met je benen over elkaar te zitten vlak voordat je naar bed gaat. Deze houding knelt je bloedvaten af, waardoor de doorbloeding van je voeten afneemt. Zoals je hierboven al las, is die doorbloeding erg belangrijk om warme voeten te krijgen of houden.

Laat cafeïne staan

Drink ’s avonds liever geen koffie of thee met cafeïne. Cafeïne vernauwt de bloedvaten, dus ook in je voeten. Maar eigenlijk is het überhaupt niet heel praktisch om vlak voor het slapengaan koffie te drinken. Zelfs met warme voeten lig je dan nog uren wakker.

Kruik of elektrische deken

Wanneer de hierboven genoemde trucjes niet helpen, kun je altijd nog een kruik, pittenzak of elektrische deken gebruiken. Leg de kruik of pittenzak een half uurtje voordat je naar bed gaat op de plek waar je voeten komen te liggen of zet de elektrische deken alvast aan. Zodra je in bed ligt, zijn je voeten in no-time warm. Maak je elektrische deken wel af en toe goed schoon.

Mogelijke aandoeningen

Wintertenen

Mochten al deze tips niet helpen, dan kan het zijn dat je last hebt van wintertenen. In dat geval hebben je tenen of voeten een rood-blauwe kleur en doen ze veel pijn. Wat je tegen wintertenen kunt doen, lees je hier.

Neurologische aandoening

Verder kan het hebben van koude voeten op gekke momenten een onderliggende medische oorzaak hebben. Zo moet je onmiddellijk contact opnemen met je huisarts als je het idee hebt dat je ijskoude voeten hebt, maar je huid niet koud aanvoelt. Dit kan een symptoom zijn van een neurologische aandoening. Verder is het verstandig een afspraak te maken bij een arts als je naast koude voeten ook last hebt van:

Zweren op je tenen en vingers die bijna niet willen genezen

Vermoeidheid

Gewichtsveranderingen

Koorts

Gewrichtspijn

Veranderingen van je huid, zoals uitslag of huidverdikking

Bron: Healthline, Cosmopolitan.