Koukleumen opgelet: met de ‘bureaustoelverwarmer’ zit je er deze winter wél warmpjes bij

Ho, stop. Die tijd lijkt nu voorbij. Wist je dat er heuse ‘bureaustoelverwarmers’ bestaan?

Niet? Wij tot - pak ’m beet - een paar weken geleden ook niet, hoor. Maar ze bestaan dus echt: bureaustoelverwarmers. En ze veroveren meer en meer koude billen, bovenbenen en ruggen van kantoortijgers en thuiswerkers.

Warme billen

Zo’n stoelverwarmer is vergelijkbaar met een elektrische deken, maar dan speciaal gemaakt voor je (bureau)stoel. Je drapeert ’m als het ware over je stoel heen, zodat je zowel je rug als het zitvlak (draadloos!) kunt verwarmen. In het geval van onderstaande deken kan dat tot wel 42 graden. Nou is dat misschien weer een tikkie aan de tropische kant, maar ieder z’n ding zullen we maar zeggen. En als je weet wat het per jaar oplevert als de verwarming een graadje omlaag kan...

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Stoov®| designed to warm (@mystoov) op 5 Nov 2021 om 8:18 PDT

Bron: Instagram MYSTOOV