Krabt jouw kat je bank kapot? Dan moet je dít weten

Zorg voor minimaal één oppervlak waarop je kat mag krabben



Geef je kat meerdere ruime, stevige plekken waar hij zijn nagels in mag zetten. Dat kunnen krabpalen of krabplanken zijn, bijvoorbeeld. Check ondertussen hoe jouw kat het liefst krabt: horizontaal, verticaal, grazend of plukkend? Pas de krabposten daar op aan. Belangrijk is dat het materiaal ervan uitnodigt om te krabben, zoals sisal, touw, hout, karton of kokosvezel. Om te zorgen dat je kat het materiaal als krabvriendelijk herkent, kun je wat kattenkruid of bachbloesem op het oppervlak aanbrengen. Gebruik hiervoor sprays speciaal voor katten.