Kruidige pompoencake met kruidnotencrumble

Kook de pompoen in een klein laagje water gaar in 15 min. Giet af en pureer met een staafmixer tot een gladde puree. Laat afkoelen tot kamertemperatuur.

Bak de cake in het midden van de oven in ca. 1 uur en 10 min. gaar.

Verdeel na 40 min. de kruidnotencrumble over de cake en bak nog ca. 30 min. mee. Dek de bovenkant af met aluminiumfolie als de crumble te donker dreigt te worden. Controleer met een satéprikker of de cake gaar is. Steek hem in het midden van de cake. Komt de prikker er schoon en droog uit, dan is hij gaar.