Kun je het condenswater van je droger hergebruiken?

In Nederland doen we vrijwel alles met drinkwater, van het sproeien van de tuin tot het wassen van de auto en het doorspoelen van de wc. Wie ‘zuunig’ en vooral slim is, probeert waar mogelijk restwater te gebruiken. Uit de droger bijvoorbeeld. Want ja, het water dat in het condensbakje achterblijft na een droogbeurt, kun je prima opnieuw gebruiken.

Niet voor de planten

Als je droger draait, verzamelt zich water uit de vochtige kleding. Dat moet natuurlijk ergens heen, vandaar dat er in iedere droger een waterreservoir zit. Dat water bevat na het drogen geen mineralen meer en kan restjes wasmiddel bevatten. Drink het dus niet op en gebruik het ook niet voor je planten.

Opvangen in emmer of jerrycan

Het makkelijkst is om het water van je droger steeds op te vangen in een emmer of jerrycan, zodat je het makkelijk kunt gieten, bijvoorbeeld.

Dít kun je doen met het restwater uit de droger

1. Gebruik het in je strijkijzer

Gedemineraliseerd water is perfect voor in het stoomstrijkijzer. Zeker als je hard water hebt thuis, dan zul je misschien naar de winkel gaan voor een fles strijkwater. Heb je een droger, dan is dat vanaf nu verleden tijd.

2. Was er je auto mee

De hele auto zal waarschijnlijk niet lukken qua hoeveelheid, maar de voor- en achterruit kun je prima afspoelen met het water uit de droger. Doe er geen chemische schoonmaakmiddelen bij maar houd het bij een scheutje azijn. Let daarbij goed op dat het water niet op de rubbers van de ramen komt.

3. Maak er de vloer of andere oppervlakken in huis mee schoon

Ook voor schoonmaakklusjes in huis heb je vaak geen drinkwater nodig. Gebruik ‘drogerwater’ voor je vloeren, badkamer of keuken. Of maak zelf een allesreiniger: 3 delen water, 1 deel witte azijn, 2 eetlepels baking soda en 2 eetlepels afwasmiddel met elkaar te reiniger in een spuitfles.

Bron: Engie.be