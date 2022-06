Lammy (54): “Ik ben toch wel blij dat ik mijn blonde krullen terug heb”

• 54 jaar

• tandartsassistente

• 30 jaar getrouwd met Douwe

• drie zoons (28, 25 en 22)

• lengte: 1.82 m • kledingmaat: 38

Lammy

“Ik ben hier vandaag met mijn zus Sijke. We schelen drie jaar en zijn heel close. Ik hoop dat ze vandaag lekker wordt verwend, want ze kwakkelt al een paar jaar met vervelende spierproblemen. Sinds drie jaar ben ik gestopt mijn haar te kleuren. Ik heb wel een paar grijze haren, maar dat stoort me niet. Alleen in de winter vind ik het soms wat saai, al hoor ik van mijn jongere collega’s dat ze dolgraag mijn kleur zouden willen.”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk, INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Lammy “Lammy heeft een flinke bos krullen. Prachtig! Ik snap dat veel jongeren haar blondgrijze kleur willen, maar ik zou het toch wel wat blonder maken. Dat staat frisser. Ik heb een pony geknipt, lekker hip en jeugdig. Om de lange gezichtsvorm te doorbreken, adviseer ik Lammy om haar wenkbrauwen mooi in shape te laten brengen. De INGEbrows To Stay is daar ideaal voor.”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Lammy “Lammy houdt van kleur. Ze wil graag een jumpsuit proberen, dus ik heb een vrolijk exemplaar meegenomen. Check bij een jumpsuit altijd of de taille op de juiste hoogte zit. Een tip voor vrouwen die wat langer zijn: zit het ceintuur in lusjes, maar zitten die niet op de juiste hoogte, haal ze er dan af. Knoop dan de ceintuur op de juiste hoogte om je taille, of neem een breder exemplaar. Zo is de verhouding weer in balans.”

Maxi-jurk met bloemenprint € 139,99 (Fabienne Chapot), sneakers € 69,95 (Tamaris), hoekig montuur € 149,- (Specsavers) Top € 59,95 (Fluresk), rok met print € 149,99 (Fabienne Chapot), schoenen € 79,95 (Mexx), transparant montuur € 149,- (Specsavers) Satijnen jumpsuit € 59,99 (Mango), instappers met hak € 59,95 (Tamaris), tas € 39,99 (Mexx), hoekig montuur € 200,- (Calvin Klein)

Een week later

“Wat ben ik blij dat ik mijn vertrouwde blonde krullen terug heb. Ik ben al driftig aan het stylen geslagen, maar de ene keer lukt het beter dan de andere. Er zijn maar weinig mensen die zien dat mijn haar anders is. Prima prima, want dat betekent dat dit kapsel perfect bij me past!”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass) | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Isa Eijck en Chloe de Man en visagie Isa Eijck | M.m.v.: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en ILIA | Fotografie: Petronellanitta | Tekst: Els Meyer