Te lang zitten is niet goed voor je, maar dat het dít veroorzaakt wisten we niet

Er is al veel geschreven over de gevaren van te lang zitten, maar déze risico’s kenden we nog niet.

Bijna niemand vindt urenlang op z’n achterwerk doorbrengen in een stoel comfortabel. Maar; veel banen verlangen het wél van je: zitten op een stoel achter een computerscherm. En dat 8 uur lang. Na een paar uur voelen je schouders en nek al stijf en kun je niet wachten om een stukje te gaan wandelen. Wat er dan vervolgens bij inschiet.

Nieuwe studie

Herkenbaar? Een nieuwe studie van de Universiteit van Californië bewijst wat we stiekem allemaal wel voelen: de hele dag op je gat hangen is beslist niet goed voor je gezondheid. Onderzoekers lieten 35 mensen tussen 45 en 65 jaar een hersenscan ondergaan. Ze keken in het bijzonder naar de mediale temporale kwab, het hersengebied dat cruciaal is voor de aanmaak van herinneringen.

Zwakke hersenstructuur

Goed om te weten: de respondenten moesten aangeven hoeveel uur ze de afgelopen week hadden gezeten. Degenen dat het meest deden, bleken de meest zwakke hersenstructuur te hebben. Denk daar maar eens over na (als dat je nog lukt na al dat zitten!).

En dat is niet alles: de onderzoekers vermoeden dat veel zitten de kans op dementie in het latere leven vergroot. Er was nog onvoldoende bewijs om dit laatste volledig te ondersteunen, maar een vervolgonderzoek is van start.

Toch maar een sta-bureau vragen aan je baas?

Bron: Indy100.com. Beeld: iStock