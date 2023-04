Last van je darmen? Kimchi kan je redder zijn

Amerikaanse voedingsdeskundigen hebben ontdekt dat kimchi veel gezondheidsvoordelen heeft. En het mooie is? Je kunt het hartstikke makkelijk zelf maken.

Kimchi?

Allereerst: wat is kimchi eigenlijk? Het is een Koreaans gerecht, dat gemaakt wordt van gefermenteerde groenten. Het wordt gemaakt van onder andere gefermenteerde kool, prei, gember en veel knoflook en is behoorlijk pittig van smaak. Je kunt het lekker over salades doen óf gewoon als bijgerecht eten. Maar pas op: het is overheersend.

Dit gefermenteerde gerecht is een makkelijke manier om je groente-inname te vergroten en bevatten heel veel goede bacteriën voor je darmen (ook wel gewoon probiotica genoemd). Daarnaast is het calorie-arm en zit het bomvol vitamine C, A, B1, B2, calcium en ijzer.

Fermentatie is gezond

En precies omdat het gefermenteerde groenten betreft, wordt het goedje door steeds meer voedingsdeskundigen en diëtisten aangeraden. Kimchi maakte dan ook plots haar opmars in de Nederlandse winkelschappen en kun je tegenwoordig in zowat iedere supermarkt wel kopen. Gefermenteerde gerechten zijn trouwens ook een hele makkelijke manier om je groente-inname te vergroten.

Darmflora

Gefermenteerde producten zijn namelijk erg goed voor je darmflora. "De probiotische eigenschappen ervan geven je spijsvertering namelijk een opkikker en je immuunsysteem een boost", meldt Voedingsdeskundige Sharon Brown aan lifestylewebsite Pure Wow.

Gezondheidsvoordelen van kimchi

Kimchi bevat ook nog eens erg veel antioxidanten, die beschadigde cellen in de darmen kunnen herstellen. Daarnaast werkt het ontstekingsremmend en zou het eten ervan ook nog eens cholesterolverlagend kunnen werken. Een klein beetje kimchi per dag eten zo al voldoende zijn.

Hoe maak ik zelf kimchi?

Je kunt kimchi tegenwoordig in veel supermarkten vinden (in het gekoelde gedeelte), maar je kan het ook makkelijk thuis maken. Hoewel elk recept natuurlijk anders is, wordt kimchi over het algemeen gemaakt met Chinese kool, zout, water, knoflook, gember, suiker, vissaus, rode pepervlokken, daikon radijs en lente-uitjes.

Je snijdt de kool, combineert deze met de andere ingrediënten, voegt water met zout toe, stopt het in een afgesloten pot en laat het een paar dagen op kamertemperatuur gisten. Vanuit daar bewaar je het in de koelkast. Na ongeveer twee weken smaakt je kimchi het beste. Lekker én gezond.

