Last van muggen? Krabben en kruisjes zetten helpt niet, maar déze 5 tips doen dat wél

We vertellen je met welke fabels je muggen in ieder geval niét voorkomt én met welke tips je er wél voor zorgt dat je niet langer last hebt van deze insect.

Fabels over muggen

Als het op muggen aankomt, líjken er altijd talloze oplossingen te zijn. Desondanks hebben we vaak nog altijd last van deze insect. De tips om muggen tegen te gaan, kloppen dan ook lang niet altijd. Sterker nog: de meest populaire tips blijken eerder zelfs fabels te zijn. We zetten de meest bekende voor je op een rijtje.

Citroenkaarsen weren muggen

Veel mensen zetten citroenkaarsen in hun slaapkamer, huis, tuin of campingplaats om muggen tegen te gaan. Maar wie heeft ooit gezegd dat muggen niet van citroen houden? Geloof het of niet, maar citroenkaarsen weren muggen helemaal niet.

Krabben helpt tegen de jeuk

Je wordt geprikt door een mug en sindsdien lijk je haast niets anders te kunnen dan te krabben. Het klinkt én lijkt verleidelijk, maar óók dit werkt eigenlijk helemaal niet. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, werkt het juist zelfs averechts. Hoe meer je namelijk krabt, hoe erger de jeuk wordt.

Licht trekt muggen aan

Dat je speciaal voor muggen je licht ‘s avonds uit moet doen, klopt evenmin. Muggen hebben over het algemeen namelijk amper zicht, waardoor ze helemaal geen weet hebben van licht of donker.

Zoet bloed zorgt voor meer muggenbulten

Als je naast iemand ligt en diegene wordt niet gestoken, maar jij wel, dan denk je hoogstwaarschijnlijk al snel dat het aan je bloed ligt. Het gerucht dat zoet bloed doet steken, klopt alleen niet. Muggen komen namelijk vooral af op de koolstofdioxide die je uitademt.

Een kruisje zetten in je muggenbult helpt

Een van de oudste lifehacks tegen één van de meest vervelende gevolgen van muggen, namelijk muggenbulten, is het zetten van een kruisje in je muggenbult. We doen het massaal, maar ook dat werkt eigenlijk helemaal niet. Wél zorgt het ervoor dat je tijdelijk pijn voelt in plaats van jeuk, maar het is dus geen oplossing voor de langetermijn.

Het effectief bestrijden van muggen

In tegenstelling tot bovenstaande fabels zijn er gelukkig tips die muggen wél bestrijden. We zetten de vijf gouden tips voor je op een rijtje.

Smeer je in met DEET

Anti-muggenspray werkt vaak niet, maar het insectenwerende middel DEET wel. DEET is te koop in verschillende concentraties, maar zou het beste werken wanneer het twintig tot veertig procent van het middel bevat. Een te hoge blootstelling aan het middel zou namelijk schadelijke effecten hebben op het zenuwstelsel, en dat is natuurlijk (hoe graag we ook van muggen af willen) ook niet de bedoeling.

Plaats horren en klamboes

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Heb je veel last van muggen? Plaats dan horren voor je deuren en ramen en bedek plekken als je bed met klamboes. Hier komen muggen namelijk vaak niet doorheen, waardoor ze niet eens de kans krijgen om je te prikken in de eerste plaats.

Gebruik een ventilator

Ventilatoren en airco's zorgen niet alleen voor de nodige verkoeling, maar ook voor het weren van muggen. Muggen kunnen namelijk niet tegen de luchtstroom van deze apparaten, waardoor ze er ver van weg zullen blijven. Fijn!

Zet een muggenlamp aan

Citroenkaarsen helpen dus ook niet, maar muggenlampen wél. Muggen worden namelijk net zo ongelukkig van blauw licht als van ventilatoren, waardoor lampen met blauw UV-licht ook wonderen doen.

Draag lange en lichte kleding

Net als horren en klamboes kan ook lange, lichte kleding wonderen doen bij het weren van muggen. Deze hebben namelijk hetzelfde effect, maar zitten om je lichaam heen. Je kan geen plekken vergeten of overslaan en de werkingsduur hoef je ook niet in de gaten te houden. Twee vliegen (of nouja, muggen) in één klap, dus!

Het is weer de tijd van het jaar: overal muggen. Word je ook lek gestoken? Heel vervelend, maar er is een middeltje dat die ellendelingen voortaan op afstand houdt, kijk maar.

Bron: Milieu Centraal OutdoorXL