Lekker duurzaam: 10x dít kun je ook doen met gebruikte theezakjes

Stinkende handen

Tegen een lekker gerecht met een goede hoeveelheid knoflook zegt niet snel iemand nee. Toch vindt niet iedereen de geur van dit smaakvolle ingrediënt lekker. Die is namelijk niet alleen heel sterk, maar blijft ook nog eens lang hangen. Voor de knoflookgeur in je mond hebben we tandpasta. En voor je handen? Dáár is een gebruikt theezakje dus perfect voor. Knip het open en was je handen door de theeblaadjes tussen je handen te wrijven. Weg stinkende handen!

Streepvrij boenen

Geloof het of niet, maar met een gebruikt theezakje kun je ook je ramen goed schoonmaken. Hoewel je ramen lappen met een theezakje nogal een klus is, omdat theezakjes doorgaans niet erg groot zijn, kun je ze beter gebruiken voor het raampje van je open haard. Door een theezakje nat te maken met warm water en deze van boven naar onder over het raampje te halen, zou deze streepvrij en schoon worden.

Wallen verminderen

Heb je een paar slapeloze nachten achter de rug? Grote kans dat de wallen onder je ogen dat al snel prijs geven. Nu kun je aan de slag gaan met dure crèmes of speciale oogmaskers, maar theezakjes (het liefst van zwarte of groene thee) zouden, door de in deze theesoorten aanwezige stof Theïne, minstens zo goed werken. Zet een heerlijk kopje thee, laat het theezakje afkoelen en leg deze afwisselend op je linker- en rechteroog. Volgens liefhebbers van deze truc zouden je wallen razendsnel verdwijnen!

Verbrande huid kalmeren

Je huid verbranden kan, zowel door de zon als door een hete pan of het ovenrooster, de beste overkomen. Wil je je huid op een makkelijke en natuurlijke manier kalmeren, dan is het gebruiken van een theezakje (het liefst van kamillethee) een aanrader. Dit doe je uiteraard alleen bij kleine, oppervlakkige, eerstegraads brandwondjes. Grotere brandwonden koel je alleen. Kleine brandwondjes bedek je met een warm (let op, niet heet) theezakje en deze laat je vervolgens een paar minuten liggen. De pijn zal niet als sneeuw voor de zon verdwijnen, maar wél verminderen. Zo niet, neem contact op met een arts.

Vieze geuren verhelpen

Terug naar vieze geurtjes, zoals knoflook! Knip een gebruikt theezakje open en doe de inhoud in een bak met heet water. Voeg eventueel een beetje etherische olie toe en zet de bak in de ruimte waar vieze geurtjes rondhangen. Afhankelijk van de stank zal je nu vooral nog de geur van thee of de olie ruiken!

Ongedierte verjagen

Heb je last van muizen of ander ongedierte? Hoewel jij waarschijnlijk een liefhebber bent van thee zijn veel dieren dat niet. Om ze weg te jagen, kun je daarom gedroogde theezakjes neerleggen op de plekken waar deze dieren vaak voorkomen. Zo zijn ze weg voordat je erg in hebt.

Schimmel voorkomen

Schimmel kan ook voorkomen op je planten. Als je dat wilt voorkomen, kun je gebruikte theezakjes in warm water laten weken tot het water op donkere thee lijkt (ja, dat is het natuurlijk ook). Gebruik dit vervolgens om je planten mee te besproeien of geef ze een scheutje thee, zodat schimmel minder kans krijgt.

Natuurlijke ontvetter

Veel mensen gebruiken chemische producten voor het schoonmaken van hun vette vaat. Dat is zonde, want een gebruikt theezakje werkt minstens zo goed en is bovendien veel beter voor het milieu. Vul de gootsteen met heet water, voeg er wat gebruikte theezakjes aan toe en laat je vette vaat hierin een tijdje weken. Wacht tot het water is afgekoeld en je vaat zal er weer brandschoon en vetvrij uitzien.

Hout polijsten

Houten meubels kunnen soms moeilijk schoon te maken zijn. Niet alle schoonmaakmiddelen zijn immers geschikt voor hout, waardoor het zou kunnen beschadigen. Thee is een natuurlijk schoonmaakmiddel dat het hout niet zal aantasten en de kleur van het hout mooi houdt. Zet daarom een pot sterke thee met een aantal gebruikte theezakjes en gebruik het theewater als schoonmaakmiddel voor vlekvrije, houten meubels!

Compost verrijken met gebruikte theezakjes

Heb je een composthoop in je tuin? Ook die wordt blij van gebruikte theezakjes. Thee verrijkt de compost namelijk met nuttige mineralen. Zorg er wel voor dat de theezakjes die je gebruikt geen plastic bevatten. Ook het nietje waarmee sommige theezakjes worden afgesloten, kun je beter verwijderen. Ben je klaar met je gebruikte theezakjes? Dan mogen ze in de GFT-bak.

Bron: Awkward Duckling, Gezonder Leven