Lekker fris! Panna cotta met koekkruim

Net een tikkie frisser dan de gemiddelde panna cotta, deze versie met karnemelk. Elk koekje kan als topping worden gebruikt.

Voor 4 personen:

• 150 ml slagroom

• 60 g suiker

• ½ vanillestokje, gehalveerd in de lengte, merg eruit

• 150 ml karnemelk

• 1½ blaadje gelatine, minimaal 5 min. geweekt in ruim koud water

• 50 g witte Oreo’s (of een ander lekker koekje).

Extra nodig:

• kan

• 4 glaasjes (150-175 ml) Voorbereidingstijd 15 min | wachttijd 4 uur | bereidingstijd 15 min | Kcal 250 p.p.

Verwarm de slagroom met de suiker, het vanillestokje en -merg tot de suiker helemaal is opgelost. Laat het roommengsel in ca. 5 min. heet worden, maar niet koken. Zet het vuur uit en verwijder het vanillestokje. Roer de karnemelk erdoor. Knijp de blaadjes gelatine uit en roer ze door de warme room. Controleer goed of de gelatine helemaal is opgelost. Giet de panna cotta met behulp van een schenkkan in de glaasjes en laat minimaal 4 uur opstijven in de koelkast. Verkruimel de koekjes en verdeel het kruim vlak voor het serveren over de glaasjes panna cotta.

