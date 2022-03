Het Canadese Flight Network maakt jaarlijks een lijst van de beste stranden ter wereld. Aan die lijst werken 1200 experts mee: journalisten, redacteuren, bloggers en reisbureaus. Kenners die dus echt wel weten welke stranden een bezoekje waard zijn.

Op zoek naar inspiratie voor een reis of gewoon even wegdromen bij de mooie plaatjes van deze stranden? Deze plekken zijn volgens de experts de allermooiste ter wereld om een duik te nemen, een wandeling te maken of heerlijk op een bedje van het uitzicht te genieten:

De mooiste stranden ter wereld

Navagio beach, shipwreck beach, Zakynthos (Griekenland)

Het mooiste strand ter wereld is niet eens zo heel ver van huis! Dit prachtige strand op het Griekse eiland Zakynthos (maar zo’n 3 uurtjes vliegen) staat bekend om het oude scheepswrak midden op het witte strand. Het kiezelstrand ligt in een baai tussen hoge rotsen. Je kunt het strand bereiken per boot of bovenop de rotsen genieten van het waanzinnige uitzicht.

Whitehaven Beach, Whitsunday Island (Australië)

Je moet er een lange reis voor maken, maar dan ben je ook op een van de mooiste plekken ter wereld. Whitehaven Beach aan de oostkust van Australië wordt door velen gezien als het mooiste strand op aarde. In dit lijstje op de tweede plek, maar eigenlijk ook gewoon een winnaar. Je kunt het strand het beste bereiken per boot vanuit Airlie Beach, wat ook al een fantastische trip is.

Hidden Beach, El Nido, Filipijnen

El Nido ligt in het noorden van het Filipijnse Palawan. Een populaire, toeristische plek op het eiland en dat is niet voor niets. Vanuit hier kun je de prachtige stranden en eilanden van deze regio bezoeken. Denk: witte stranden, helderblauw water, rotsen en lagunes.

Baía do Sancho, Brazilië

Fernando de Noronha is een groep kleine eilanden in de Atlantische Oceaan op zo’n 350 kilometer van de Braziliaanse kust. Er worden hier elke dag maar 400 toeristen toegelaten om de prachtige natuur in stand te houden. Het pittoreske Baia do Sancho is een afgelegen strand dat je per boot of een vrij moeilijk begaanbaar pad kunt bereiken.

Tulum, Mexico

Tulum ligt aan het oostkust van het Mexicaanse schiereiland Yucatán. Deze plek heeft het beste van twee werelden: prachtige hagelwitte zandstranden met palmbomen en bijzondere eeuwenoude ruïnes van de vroegere Mayastad aan diezelfde kust.

Bron: Forbes.com