Lentekriebels: déze sterrenbeelden worden komende lente verliefd

Heb jij een van deze sterrenbeelden en heb je een relatie? Dan ligt verleiding op de loer.

Ram

Ram, als jij verliefd wordt, word je óntzettend verliefd. Bij jou geen sprake van een paar kriebeltjes, als je valt, val je hard! Deze lente kom je iemand tegen die iets waanzinnigs in je losmaakt. Je denkt er dag en nacht aan, je kunt het niet tegenhouden. En het jammere is: dat wil je waarschijnlijk wel, het tegenhouden. Misschien omdat je al gebonden bent, of omdat smoorverliefd worden niet op je planning stond. Maar wat doe je eraan, Ram? Deze ontmoeting staat in de sterren geschreven.

Stier

Hou je vast, Stier. Deze lente wordt een wilde rit. Je smacht al een tijdje naar wat spanning in je leven, en dat komt eraan, in de vorm van een hevige verliefdheid. Je gaat er vol voor en bent niet bang om hard van stapel te lopen. Sterker nog: waarschijnlijk wil je wat relatiestappen overslaan. Bekijk je de boel niet door een roze bril? Het is goed om je hart te volgen, maar laat je verstand niet links liggen.

Schorpioen

Ook jij krijgt deze lente kriebels in je buik, Schorpioen, maar met jouw crush is iets bijzonders aan de hand. Je valt namelijk voor iemand waarbij dat eigenlijk niet helemaal de bedoeling is. Je baas, de knappe broer van je nieuwe vriend of misschien een onbereikbare BN’er? Je zal deze verliefdheid strikt geheim houden, want je schaamt je er een beetje voor. Toch houdt het je flink bezig en geniet je er in stilte ontzettend van.

Bron: Your Tango