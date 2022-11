Let op: déze producten zijn dit jaar het meest in prijs gestegen

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat boter, koffie, spaghetti, diervoer, olijfolie, vlees en doperwten het meest in prijs zijn gestegen.

Meest in prijs gestegen producten: boter

Boter is typisch zo’n product dat je dagelijks gebruikt en dat maakt de prijsstijging toch wel een beetje pijnlijk. Dat de prijs van boter zo is gestegen heeft te maken met de wereldhandel en de vraag naar melkvet. Rauwe melk bevat onder andere eiwit en vet. Omdat we in 2021 een natte zomer hadden en in 2022 juist een droge, is de kwaliteit van ruwvoer voor de koeien slechter. Het gevolg is dat ze minder melk geven en dat het vetgehalte in de melk ook lager is. En als de vraag hetzelfde blijft en het aanbod daalt, dan ontstaat er een prijsexplosie. Waar AH biologisch roomboter ongezouten vorig jaar nog € 2,49 kostte, is dat nu € 3,29.

Meest in prijs gestegen producten: koffie

Als er één product is waar we niet zonder kunnen, dan is het koffie. En ook dit gaan we dus flink in onze portemonnee voelen. Waar je vorig jaar nog € 5,85 betaalde voor 20 L’OR Espresso ristretto capsules, betaal je daar nu € 7,99 voor. En dat heeft alles te maken met de oogsten die dit jaar slecht waren in Brazilië. “Het land had te kampen met enorme droogteperiodes of het was juist veel te nat of te koud”, zo legt retaildeskundige Paul Moers aan RTL Nieuws uit. Koffieplantages wereldwijd hebben de ene misoogst na de andere. “De prijs van koffie zal daarom de aankomende tijd eerder stijgen dan dalen.”

Meest in prijs gestegen producten: spaghetti

Als jij wekelijks wel een keer spaghetti eet, dan ga je deze prijsstijging ook zeker voelen. Waar de G’woon Spaghetti volkoren bij Coop vorig jaar nog € 0,50 kostte, is dat nu € 1,19. De prijsstijging heeft te maken met de graanprijzen. Oekraïne en Rusland zijn twee van de grootste graanexporteurs ter wereld. Omdat er tonnen graan in Oekraïne opgeslagen liggen en daar oorlog is, gaat exporteren momenteel moeizaam. En dat zie je terug in de prijs.

Meest in prijs gestegen producten: olijfolie

En als je dan toch spaghetti gaat maken, gebruik je vast ook olijfolie. En ook de olijfolie is duurder geworden. Olijfolie extra vergine kostte vorig jaar bij de Aldi € 4,99 en is nu € 6,49. Ook dit is het gevolg van moeizame oogsten. Er waren minder olijven en de vruchten waren kleiner.

Meest in prijs gestegen producten: vlees en dierenvoeding

Ook vleeseters zullen de prijsstijgingen voelen. Rundvlees is de afgelopen jaar met zo’n 16 procent in prijs gestegen. Omdat er minder aanbod is, zijn de prijzen hoger. En als je een kat of hond hebt, heb je nog eens extra pech. Volgens Paul Moers zijn de importprijzen van diervoeding momenteel heel hoog. “Kijk naar de vrachttarieven, die zijn gigantisch gestegen. Dit begon tijdens corona door een gebrek aan containers. Waar een container eerst 4000 euro kostte, stegen de prijzen naar wel 14.000 euro.” Voor Jumbo Brokken in Saus met Rund & Lever 405 gram betaalde je vorig jaar € 0,37, nu € 0,69.

Meest in prijs gestegen producten: blik doperwten

Helaas kampen de producenten van groenten in blik ook met de hoge energiekosten. Voor het inblikken van groenten is verhitting nodig, en dat kost veel energie. Groentefabrikant HAK legde vanwege de hoge energieprijzen in januari de productie zes weken stil. Volgens HAK is het met de huidige energietarieven niet haalbaar om de hele winter door te produceren. Omdat de vraag naar het product hetzelfde blijft, maar er dus minder aanbod is, stijgt de prijs. Erwten in blik: PLUS Doperwten kostte vorig jaar € 0,98, nu € 1,29

Bron: RTL Nieuws