Leuk vooruitzicht: voor déze sterrenbeelden gaat november erg romantisch worden

Boogschutter

Boogschutters durven eindelijk een belangrijke stap in hun leven te zetten waar ze al langere tijd over hebben getwijfeld. Na het zetten van deze stap zullen ze zich veel beter voelen en daar profiteren hun relaties ook van. Boogschutters die een partner hebben, zullen merken dat hun relatie eindelijk weer op rolletjes loopt. Voor single Boogschutters is dit hét moment om hun verliefdheid te bekennen aan hun crush. Doen ze dit, dan is de kans groot dat hun liefde beantwoord wordt.

Vissen

Voor Vissen staan de komende weken volledig in het teken van de liefde. Er zijn ontzettend veel vragen op dit gebied die eindelijk opgehelderd zullen worden. Deze maand is voor hun de perfecte maand om een nieuwe relatie aan te gaan, eindelijk bij hun partner in te trekken of om het gezin uit te breiden. Ga het avontuur aan en twijfel niet, dit is namelijk het perfecte moment!

Weegschaal

Voor Weegschalen gaat het een confronterende maand worden, dit is namelijk het moment om de relatie met je dierbaren onder de loep te nemen. Wat mis je in je relatie? Wat maakt je gelukkig? Zolang je hier open over bent, zal je merken dat de ander hiervoor open staat en dat je relatie een andere dimensie krijgt. Wees dus niet bang en spreek deze maand je gevoelens uit, je zal merken dat het je iets moois gaat opleveren.

Minder goed nieuws voor déze sterrenbeelden

Helaas ziet er voor de Tweelingen, Maagden en Rammen wat minder goed uit deze maand als het gaat om de liefde. Zo kunnen Tweelingen tot de realisatie komen dat hun partner hen niet meer gelukkig maakt, wat ze doet besluiten om hun relatie te beëindigen. Maagden zijn in november erg confrontatiegericht: ze hebben het gevoel dat hun partner hun niet voldoende waardeert. Rammen zien in dat ze in hun relaties de verkeerde keuzes hebben gemaakt, zij zullen iets moeten opbiechten aan hun partners en dat kan nare consequenties hebben.

Bron: Freundin