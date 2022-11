Leuke budgettip: deze sint- en kerstcadeaus knutsel je zelf

Beeld Getty Images/iStockphoto

Ingelijste droogbloemen

Bloemen staan prachtig in een vaas, maar ook in een lijst fleuren ze je interieur op. Extra voordeel: door bloemen in te lijsten kun je er nog veel langer van genieten!

Droogbloemen inlijsten is echt heel simpel. Je hebt bloemen of droogbloemen nodig, een mooie fotolijst met glas aan beide kanten, keukenrol en een zwaar voorwerp met een platte kant. Denk aan een pan of een dik boek. Ga je écht voor helemaal zelfgemaakt? Pluk dan je eigen bosje bloemen uit de natuur en laat deze drogen.

Zorg dat de bloemen die je gaat gebruiken schoon en droog zijn. Knip overtollige takjes weg en kijk of de bloemen goed in de lijst passen. Leg de bloemen op een paar vellen keukenrol en dek ze goed af met nog meer keukenrol. Leg hier vervolgens de zware voorwerpen op om de bloemen te persen. Hoe zwaarder, hoe beter. De bloemen laat je drie weken drogen.

Haal de bloemen vervolgens voorzichtig tevoorschijn. Nu zijn ze helemaal plat en goed gedroogd. Je kunt nu een collage maken met de bloemen. Sluit de lijst en klaar: je favoriete bloemen in een lijst.

Beeld Getty Images

Schaaltjes of onderzetters van polymeerklei

Polymeerklei (om te bakken) is echt ontzettend leuk, want je kunt er zoveel kanten mee op. Maak een schaaltje om je sleutels in te leggen of voor je sieraden. Of wat dacht je van vrolijke onderzetters voor op de tafel?

Alles wat je nodig hebt is polymeerklei, een deegroller (of iets anders waarmee je kan rollen), een mesje, een oven en wat doorzichtige lak (je kunt ook doorzichtige nagellak gebruiken). De polymeerklei kun je bij hobbywinkels kopen, maar ook bij de Action in allerlei vrolijke kleurtjes.

Boetseer met de klei een vorm naar keuze. Je kunt de kleuren ook mixen, als je bijvoorbeeld een marmer-effect wil of een leuk bloemetjespatroon. Vervolgens bak je het af in de oven (kijk goed wat er op de verpakking staat, maar meestal is dit zo’n 10-15 minuten). De klei is nu zo hard als steen en kun je aflakken met een blanke lak of eventueel beschilderen met acrylverf. Hoe leuk!

Beeld Getty Images/iStockphoto

Handgeschilderde bloempot

Ga voor een one of a kind bloempot. Hiermee doe je de planten- of interieurliefhebber vast een groot plezier!

Scoor een simpele terracotta bloempot, wat acrylverf, penselen en doorzichtige lak. Maak je bloempot goed schoon en laat ‘m volledig drogen. Je kunt beginnen met een witte laag verf als een soort primer, maar je kunt er ook voor kiezen om de basis naturel te houden. Laat je creativiteit de volle loop: blaadjes, streepjes, stipjes of een ander leuk patroon. Ben je klaar? Laat het dan goed drogen, het liefst de hele nacht. Daarna breng je een doorzichtige beschermlaag lak aan, zodat de verf goed blijft zitten.

Beeld Getty Images/iStockphoto

Kaars met een lieve boodschap of droogbloemen

Kaarsen zijn eigenlijk altijd leuk. Nu het vroeg donker wordt, is het heerlijk om de kaarsjes aan te steken. Hoe leuk is het om een zelfgemaakte kaars cadeau te doen? Voeg er een lieve boodschap aan toe en jouw kaars is bijna te zonde om aan te steken.

Wat heb je nodig? Een glas, kopje of iets anders waar je de kaars in doet, kaarsen (denk ook aan restanten van je eigen kaarsen!), ovenwanten, pan en hittebestendige kom, kaarslont, schaar, wasknijper en kralen met letters of gedroogde bloemen.

Vul de pan met water en verwarm het tot het net niet kookt. Knip de lont de juiste lengte en zorg ervoor dat de onderkant van de kaarslont het glas raakt en dat je nog genoeg lengte over hebt. Klem de lont tussen een wasknijper zodat hij niet in het kaarsvet valt. Vervolgens smelt je de kaarsen in een hittebestendige kom boven het water. Heb je kaarsen die al een eigen glazen pot hebben? Plaats ze dan rechtstreeks in het hete water.

Het gesmolten kaarsvet giet je vervolgens in de kaarsenhouder. Het lieve bericht maak je met de kralen en leg je bovenop de vloeibare was. Je kunt ook gedroogde bloemetjes in de was strooien. Laat dit even drogen en smelt dan de laatste hoeveelheid kaarsvet eroverheen. De boodschap wordt dan zichtbaar als de kaars al eventjes brandt.

Beeld Getty Images

Een zelfgemaakte etagère

Dat klinkt misschien heel ingewikkeld, maar dat is het dus niet. En je kunt er zoveel verschillende kanten mee op: zet ‘m vol met lekkere hapjes of met mooie spulletjes zoals parfum en make-up.

Je hebt nodig: twee borden of bakjes, een kandelaar én lijm. Van bakjes of borden maak je een etagère. Kies zelf welke stijl je mooi vindt. Tussen de bakjes of borden zet je een kandelaar, lijmen maar en voilà: je zelfgemaakte etagère is klaar.

Beeld Getty Images

Zelfgemaakte koekjes

Niets zo leuk (en lekker!) als zelf koekjes bakken op een koude winterdag. Kies je favoriete recept, of juist meerdere soorten, bak de koekjes en doe ze bij elkaar in een mooie trommel of glazen pot. Ideaal voor als je niet van knutselen houdt of weinig tijd hebt.

Hieronder vind je nog wat heerlijke inspiratie. We kunnen ze al bijna ruiken, hmm...