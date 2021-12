Lezend de lockdown door: deze vijf boeken wil je lezen

1. Het schuilhuis

Het schuilhuis, Rachel van Charante Beeld Bol.com

Lochem, 1944. De Tweede Wereldoorlog is in volle gang. Door de grote financiële problemen die hiermee gepaard gaan, willen de ouders van de 18-jarige Victoria dat ze met de steenrijke Robert trouwt. Maar wanneer achter het familielandhuis een Engels gevechtsvliegtuig neerstort, breken voor Victoria een paar gevaarlijke weken aan. Zij heeft geheimen voor Robert, maar Robert ook zeker voor haar. Bekijk het boek hier.

2. De liefdesbrief

De liefdesbrief, Lucinda Riley Beeld Bol.com

Een wervelend en meeslepend verhaal vol geheimen, spanning en onvergetelijke wendingen van de bestsellerauteur van deze eeuw: Lucinda Riley. We kennen haar al van De zeven zussen, en ook met dit boek weet Riley de aandacht lang vast te houden. In De liefdesbrief moet de jonge journaliste Joanna verslag doen van de uitvaart van een wereldberoemde acteur. Na de begrafenis ontvangt ze een mysterieuze brief, met daarin een geheim dat de acteur zeventig jaar lang verborgen heeft gehouden. Ze ontrafelt het geheim, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Bekijk het boek hier.

3. Het winterse avontuur

Het winterse avontuur, Karen Swan Beeld Bol.com

Een romantisch mysterie op de Amsterdamse grachten. In dit gloednieuwe boek - december 2021- volgen we fotograaf Lee, een vrouw die met haar pasgeboren baby én een diep weggestopt geheim naar Amsterdam verhuisde. Na haar turbulente verleden als oorlogsfotograaf in Syrië vindt ze eindelijk rust, en kan ze genieten van haar fijne leven aan de grachten. Dit verandert in één klap als ze in haar fietsmandje een boek vindt, waarin HELP geschreven staat. Heeft het met haar verleden te maken?

4. Het weesmeisje

Het weesmeisje, Anne Jacobs Beeld Bol.com

Een heerlijke reis naar een prachtige villa uit de vorige eeuw, waar tussen de keurig gedekte tafels en de chic geklede dames liefdes, intriges en geheimen broeien. Het is 't eerste boek van een tot nu toe vierdelige serie, dus dit is echt een verhaal waar je je helemaal in vast kunt bijten. Bekijk het boek hier.

5. Sophia's hoop

Sophia's hoop, Corina Bomann Beeld Bol.com

Het eerste deel van een meeslepende nieuwe trilogie met een sterke vrouw in de hoofdrol. We volgen de 20-jarige Sophia Krohn, en die heeft de wind niet bepaald in de rug. Haar eerste liefde eindigde in een schandaal, haar vader heeft in zijn woede gezegd dat ze hem niet meer onder ogen mag komen en ze kan het zich niet veroorloven om verder te studeren. Ze besluit Berlijn voor Parijs in te ruilen, met succes. Al komen daar wel wat persoonlijke offers bij kijken: haar baas wil dat ze tien jaar lang ongetrouwd blijft. En dat terwijl Sophia nét weer in de liefde ging geloven. Bekijk het boek hier.